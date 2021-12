La youtuber YosStop habló por primera vez sobre su experiencia en la cárcel, afirmando que fue como vivir “una muerte de mí misma”.

YosStop concedió su primera entrevista, tras casi dos semanas de haber salido del penal de Santa Martha Acatitla, donde estuvo presa 5 meses, acusada de pornografía infantil.

Días atrás, varios medios afirmaron que YosStop les había ofrecido entrevistas a cambio de pagos millonarios, pero este no fue el caso, según su entrevistadora.

YosStop (@justyoss / Instagram)

YosStop describe cómo fue su vida en la cárcel

YosStop decidió darle su primera entrevista en libertad a Saskia Niño de Rivera, una activista en materia penitenciaria que trabaja con personas que han estado encarceladas.

Previo a iniciar la conversación, realizada mediante una transmisión en directo por Instagram, Niño de Rivera comentó que la entrevista abordaría:

¿Cómo fue la vida de YosStop en Santa Martha Acatitla?

¿Qué aprendió?

¿Qué proyectos tiene por delante?

YosStop dijo sentirse muy feliz de estar libre nuevamente y que su estancia en prision le hizo aprender a valorar todas las cosas que tiene , por más insignificantes que parezcan.

YosStop se reencuentra con sus perros (@justyoss / Instagram)

Por ejemplo, tener acceso a una ducha, ya que al menos los primeros cuatro días en la cárcel no pudo balarse ni lavarse los dientes.

YosStop dijo que su estancia en prisión fue muy solitaria, ya que no estuvo en el área de población, sino en otra donde había muy pocas personas, vinculadas con casos mediáticos:

“Yo estaba sola, no tenía con quién platicar, no tenía nada qué hacer, no tenía actividades, a las 8 de la noche me encerraban, a las 8 de la mañana me abrían y tenía que estar yo sola con mi cabeza, con mis pensamientos, con mis conversaciones sola” YosStop, youtuber

YosStop afirma que lo más difícil de la cárcel fue luchar contra sus pensamientos

YosStop señaló que esa situación muchas veces le jugó en contra, pues al no tener con quién convivir, llegaba a clavarse en malos pensamientos que hacían decaer su ánimo :

“estar pensando cosas que a lo mejor ni siquiera tendría que estar pensando... y tratando de no enloquecer... tratando de estar cuerda, de no perderme, de no deprimirme, que yo creo que eso fue lo más difícil, el decir, ‘no te dejes caer’... ‘hay muchas cosas afuera por qué luchar y no dejar que todo ese ambiente denso me absorbiera y me perdiera y tuviera que vivir empastillada” YosStop, youtuber

YosStop (@justyoss / Instagram)

En resumen, YosStop dijo que su estancia en prisión fue más que nada una batalla contra ella misma y todas las ideas que llenaban su cabeza:

“Fue una lucha contra mí, sobre todo, más que contra los demás... o contra la situación, era una lucha contra mi cabeza y contra no tener nada qué hacer” YosStop, youtuber

Para combatir sus demonios mentales, YosStop dijo que intentaba sacarle provecho a las clases de zumba que le daban y los paseos nocturnos que tenía en el patio.

También, YosStop dijo que se dedicó a leer, escribir, hacer yoga, sopas de letras, colorear mandalas y hacer manualidades con rafia.

YosStop afirma que su experiencia en la cárcel fue como vivir su propia muerte

Sobre el aprendizaje o reflexiones que le dejó estar cinco meses en la cárcel, YosStop dijo que considera su experiencia como ser testigo de su propia muerte :

“Yo como lo viví, o como siento que es como mejor lo puedo definir es como una muerte de mí misma... el hecho de que de repente mi vida ya no es mi vida, o sea, ya no tengo control de nada, ya no puedo hacer nada y entonces, vives tu muerte, obviamente desde tu interior, pero también tu exterior” YosStop, youtuber

YosStop dijo que se sintió muy frustrada por perder el control de su vida y por ver sufirir a sus seres queridos sin que ella pudiera hacer algo para evitarlo :

“Ves cómo le afecta a la gente, cómo sufre tu mamá, cómo sufre tu familia, cómo sufre tu novio, cómo sufren tus perros, osea, dices, no estamos diseñados para ver el sufrimiento de las personas que amamos así, en vida, y que tú no puedas hacer absolutamente nada, entonces es algo muy frustrante y es algo que para mí también fue una gran lección de valorar lo que tengo, pero también de soltar, porque ya no tienes control de absolutamente nada” YosStop, youtuber

Mamá de YosStop celebra su cumpleaños en compañía de su hija (@marina.badui - Instagram)

YosStop no cobró un sólo peso por la entrevista: Saskia Niño de Rivera

YosStop dijo que sigue con la intención de contras las historias de quienes han caído en la cárcel, pues su vida está llena de claroscuros.

También, dijo, piensa hacer hacer algo para apoyar a los reclusos e incluso ya tiene proyectos que por el momento se quiso reservar.

Al final de la entrevista, la activista Saskia Niño de Rivera aseguró que, contrario a lo reportado por ostros medios, YosStop no le pidió un solo peso para darle la entrevista.