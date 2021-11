YosStop recuerda su papá durante su cumpleaños, la influencer le envió un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial en Instagram.

El papá de los youtubers YosStop y Ryan Hoffman, Raúl Hoffman, este 26 de noviembre del 2021 habría cumplido 83 años de edad.

En su cuenta oficial de Instagram Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop envió un mensaje a papá durante lo que hubiera sido su cumpleaños número 83.

Y es que cabe recordad el papá de YosStop murió en julio del 2019 a los 81 años de edad luego de una dura lucha contra el cáncer .

En su mensaje YosStop destacó que durante su estancia en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla ha pensado y hablando más con él.

He platicado mucho contigo últimamente aunque tal vez si alguien me observara pensaría que ya enloquecí.

Pues YosStop señaló que continuamente siente que su papá la protege que la puede escuchar por lo que le habla de forma constante.

“A veces te visualizo como una energía de brillantina dorada que me protege, me siento protegida, me siento escuchada y me siento querida.”

YosStop