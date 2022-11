Quedó claro que a Yordi Rosado no le gustaría ser novia -ni hipotéticamente- de Luis “Potro” Caballero, pues asegura que le causaría pavor y sería muy cabrón saber que te es ‘fiel’.

A Yordi Rosado de 51 años de edad, le voltearon la moneda, pues ahora fue él el invitado al programa de Luis “Potro” Caballero y hablaron sobre infidelidad.

Además de que el conductor reconoció haber sido infiel, aunque arrepentido, no quiso dejar de lado la burla a Luis “Potro” Caballero de 30 años de edad.

Y es que el exmiembro de Acapulco Shore aseguró que es “super fiel”, pero inmediatamente Yordi Rosado dijo “que pavor ser tu novia”.

Yordi Rosado fue el invitado al podcast de Luis “Potro” Caballero, en donde el tema que se habló fue el de la infidelidad y todos los trapitos al aire salieron.

Yordi Rosado comenzó diciendo que sí había sido infiel, sin embargo, aseguró haberse arrepentido por el remordimiento de conciencia.

Por la dinámica del programa, el conductor le preguntó de forma sarcástica a Luis “Potro” Caballero si él había sido infiel y este se negó rotundamente.

Ante la respuesta -poco creíble- de Luis “Potro” Caballero, Yordi Rosado sin temor alguno, admitió que a él le daría “pavor” ser novia del influencer y ahora bailarín.

“Puta, a mí me daría pavor ser tu novia güey, pero pavor, o sea, de las cosas más cabronas que me pueden decir es sé novia del Potro, no mames”.

Yordi Rosado, conductor.