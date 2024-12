Yolanda Andrade -de 52 años de edad- se va de México en busca de un diagnóstico que explique su extraña enfermedad.

Desde 2019, Yolanda Andrade comenzó a tener problemas de salud relacionados a un aneurisma cerebral que provocó que fuera hospitalizada en 2023.

La conductora sigue con secuelas de este padecimiento y recientemente se fue de México en busca de una cura a su padecimiento.

La salud de Yolanda Andrade se ha deteriorado con el paso de los meses, pero la conductora no ha perdido la esperanza de recuperarse.

Se sabe que Yolanda Andrade viajó a a ver un especialista, pues su enfermedad fue inesperada y cree que en Los Ángeles encontrará respuestas.

La conductora tendría una enfermedad que le impide moverse y hablar, por lo que recientemente causó gran alarma entre sus fans al verla un aletargada y cansada.

“Yo traigo un tema de salud muy peculiar, después de aquí me voy a ir a un hospital a Los Ángeles para hacerme algunos chequeos porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también problema de habla y motriz”

Yolanda Andrade