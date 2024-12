¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade? Revela que vivió una grave depresión luego de que sufrió un aneurisma cerebral.

En los últimos meses usuarios han mostrado preocupación por el estado de salud de Yolanda Andrade, de 52 años de edad.

Y es que Yolanda Andrade ha presentado complicaciones en su movilidad, visión y comunicación, lo que no solo ha afectado su vida diaria sino también a nivel profesional.

Luego de sufrir una fuerte crisis de salud que la obligó a abandonar su programa Montse&Joe, Yolanda Andrade reapareció para revelar que se va de México.

Yolanda Andrade confesó que no ha sido un proceso fácil tras su aneurisma cerebral y es que vivió una grave depresión al no entender cómo de un momento a otro su salud se había mermado.

Gracias a su carisma, Yolanda Andrade se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana.

Sin embargo, Yolanda Andrade generó preocupación entre sus seguidores luego de que reveló que ha tenido problemas de salud que le han impedido cumplir con su vida diaria.

En los últimos meses Yolanda Andrade habría mostrado gran recuperación, sin embargo una nueva crisis hizo que se encendieran las alarmas por su estado de salud.

A través de las redes sociales se ha difundido un video de una plática que tuvo Yolanda Andrade con el periodista Felipe Osuna donde habló más detalles sobre sus problemas.

Y es que Yolanda Andrade señaló que de un momento a otro se empezó a mermar su salud, por lo que ella no entendía lo qué pasaba.

“Eso fue de repente, de repente un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras”

Fue en ese momento que Yolanda Andrade vivió una gran depresión y es que de repente ya no podía hacer las cosas sola.

“Y obviamente una gran depresión… Y se me caía el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme, hablar”

Yolanda Andrade