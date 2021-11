Yolanda Andrade le dice a Laura Zapata: “ Qué feo que nadie te quiera”, la conductora le respondió a la actriz, tras atacarla con polémicas declaraciones, calificándola como una persona “nociva, tóxica, lesiva”.

El escándalo no termina entre Yolanda Andrade y Laura Zapata, luego de que la primera revelar que tuvo un romance con una “famosa y guapa cantante, integrante de un grupo” y que todos atribuyeran que se trataba de Thalía.

Yolanda Andrade , Thalía y Laura Zapata (Agencia México)

Ante esto, Laura Zapata no dudó en opinar diciendo que los dichos de Yolanda Andrade sólo son parte de lo tóxica que es, además aseguró que sólo dijo aquello porque “no tiene qué hacer”.

Por otra parte, también habló si emprendería alguna demanda legal contra de la hermana de Thalía, respecto a los cuestionamientos que hizo la actriz sobre los decesos de su padre y hermano.

“Fíjate que sí es un tema muy delicado que a mí me molestó que se metiera con mi familia […] si mi papá se hubiera dedicado al narcotráfico, la lengua de la señora la tendrías ahorita en la mano de regalo”. Yolanda Andrade

Yolanda Andrade responde a Laura Zapata

Yolanda Andrade respondió a Laura Zapata a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, en donde se le ve siendo entrevistada por una periodista de ‘El Gordo y la Flaca’.

La conductora no se quedó callada sin miramientos dio réplica a estos a la actriz, asegurando que “nadie la quiere”

“ Es complicada, es una mujer que me da mucha pena porque nadie la quiere, ni su mamá la quiere”, e xpresó Yolanda Andrade a reporteros, así como no dudó en asegurar que Thalía no tiene nada de qué hablar con su hermana.

Esto debido a que recordó que Laura Zapata sólo se la pasa hablando de la salud de su abuela con fines de lucrar “ha sido súper cansado para Thalía (...) la única relación que han tenido ellas es a través del dinero”.

Dijo que era muy incoherente lo que dicho por Zapata cuando siempre ha atacando a Thalía, ya que sólo la ve por dinero “ahora que ya se acabe el dinero, porque la abuelita tiene 104 años, mira Dios sabe… yo no sé hasta cuando vaya a durar su dinero”.

Asimismo, remató opinando que Laura Zapata debería estar encerrada en el psiquiátrico, argumentando que la actriz solo tiene problemas con toda la gente con todo lo que dice “es como un drenaje, lo único que sale de ella es eso”.