Karla Panini declaró que le hubiera gustado no tener a su hijo con Oscar Burgos y ahora es el primogénito del comediante quien sale a enfrentar la polémica negando que ella sea su mamá.

Con un contundente “Yo no soy hijo de Karla Panini”, fue como el hijo de Oscar Burgos respondió a todo el hate que le ha llegado desde la declaración de la ex Lavandera.

Y es que los usuarios de internet, cometieron un grave error al decidir tomar acción sobre el hijo de Oscar Burgos en reproche a Karla Panini de 44 años de edad.

Karla Panini / Oscar Burgos (Especial)

Hijo de Oscar Burgos niega a Karla Panini como madre, “es mi madrastra”

Karla Panini siempre dará de qué hablar, sobre todo con declaraciones donde dice que le hubiera gustado no tener al hijo que parió tras su matrimonio con Oscar Burgos.

Y aunque algunos pensarán ¿qué clase de persona dice eso públicamente? Pues Karla Panini lo hizo, desatando más hate y una serie de comentarios al hijo de Oscar Burgos.

Sin embargo, el hijo de Oscar Burgos de 27 años de edad, prefirió salir a detener el hate que desde aquella relación le estaba llegando diciendo “Yo no soy hijo de Karla Panini”.

Pero ¿cómo que no es hijo de Karla Panini?

El hijo de Oscar Burgos, conocido como Oscar Burgos Jr., explicó que los usuarios de internet se equivocaron al escribirle a él, porque no es el hijo de aquel fallido matrimonio.

Lo que muchos no sabían es que el hijo de Karla Panini y Oscar Burgos no es el primer primogénito del comediante, siendo que al que le están escribiendo el fruto de un matrimonio antes del de la ex Lavandera.

“Quiero que sepan que yo no soy hijo de Karla Panini, mi mamá se llama Luisa Fernanda Sandoval (...) Muchos están confundidos, creen que yo soy hijo de Panini y no, mi apellido es Burgos Sandoval”. Oscar Burgos Jr, comediante.

Incluso, el hijo de Oscar Burgos aclaró que cuando Karla Panini y su padre se casaron, este tenía 11 años de edad.

Asimismo, quiso dejar claro que por el tiempo que Karla Panini fue su madrastra, siempre tuvo buen trato con él.

“Ella siempre me trató muy bien, ella siempre fue muy linda conmigo”. Oscar Burgos Jr, comediante.

¿Quién es el hijo de Karla Panini con Oscar Burgos?

Ahora que el hijo de Oscar Burgos salió a negar ser hijo de Karla Panini, ventiló que aquel hijo del que la comediante negó lleva por nombre César Burgos Panini.

Sin embargo, debes saber que el hijo -real- de Karla Panini y Oscar Burgos no tiene una vida pública, pues incluso no hay forma de encontrarlo en redes sociales.

Pero por otra parte, fans de la pareja que hicieron Karla Panini y Oscar Burgos, crearon páginas de fans del hijo del matrimonio, compartiendo fotografías, pero solo del primogénito siendo un bebé.