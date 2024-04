Karla Panini otra vez tiene molestas a muchas personas ahora por revelar que está arrepentida de tener un hijo con Oscar Burgos.

Recordemos que Karla Panini -de 44 años de edad- y Oscar Burgos -de 65 años de edad- estuvieron casados cinco años, de aquella relación nació César Gabriel.

Esta es la razón por la que la exlavandera aún tiene contacto con el Perro Guarumo, como se hace llamar el comediante.

Karla Panini asegura que su ex pareja Óscar Burgos, no le dio la espalda (@kpaninimx / Instagram)

Karla Panini se arrepiente de tener un hijo con Oscar Burgos

A través del podcast Mal Influencers MX, Karla Panini dijo estar arrepentida de tener un hijo con Oscar Burgos aún cuando ama a César Gabriel -de edad desconocida-.

“Honestamente, nunca debí tener un hijo con Oscar Burgos, siempre lo he dicho, honestamente y abiertamente”, dijo Karla Panini y enseguida explicó que su hijo es resultado de una mala decisión.

“Doy gracias por mi hijo, pero siempre batallo, son malas decisiones” Karla Panini

De acuerdo con la exlavandera, ama a su hijo, al igual que a sus cuatro hijos, pero fue una mala decisión: “creo que honestamente me equivoqué, al final de cuentas tuvimos un divorcio”.

¿Por qué se arrepiente Karla Panini de tener un hijo con Oscar Burgos?

Aunque Karla Panini no ahondó en su relación con Oscar Burgos, dejó entrever que hay cosas que hace el comediante y a que a ella no le parecen por lo que no es un buen ejemplo pese a que siempre está “reinventándose”.

“Doy gracias por mi hijo, pero él lo sabe. No es nada contra él, pero es lo que pienso”, agregó y destacó que su embarazo no fue por ingenuidad sino porque en su vida hubo mucha confusión.

Hasta el momento, Oscar Burgos no ha hablado al respecto; sin embargo, en el programa de YouTube ‘Viejos lobos de mar’, el comediante aseguró que su matrimonio con Karla Panini fue lo más horrible para ambos.

Aunque está claro que ambos se arrepienten de su historia, hoy Karla Panini está siendo funada en redes sociales.

“Nosotros sí te queremos Gabriel”, “Oscar Burgos es el mejor papá que hayas tenido para tu hijo”, “Mas bien, Oscar no debió fijarse en ti”, “Que mal comentario”, “Te aseguro que tu mamá también se arrepiente de haber dado a luz a una sin vergüenza”, expresan.