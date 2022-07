“Yo jamás los he tratado mal”: La empresaria multimillonaria desmiente ser homofóbica ni transfóbica. A través de un video la influencer de 39 años de edad se defendió de las acusaciones en su contra.

María José Villavicencio Celio, conocida como ‘la empresaria multimillonaria’, rompió el silencio luego de que el productor Rodrigo Fragoso la expuso por no cumplir con los contratos que tenían pactados durante su visita en México.

En medio de las criticas que ha recibido, la empresaria multimillonaria señaló que jamás discriminaría a alguien, ya que ella sabe lo que se siente.

La empresaria multimillonaria asegura que el productor la está atacando con la población LGBTI porque es la que más la apoya

A casi una semana de haber sido acusada por fraude y transfobia por parte del productor Rodrigo Fragoso, la empresaria multimillonaria rompió el silencio y habló sobre las acusaciones en su contra.

A través de un comunicado, el productor Rodrigo Fragoso denunció a ‘la empresaria multimillonaria’ por fraude, discriminación y transfobia.

De acuerdo con el productor se contrató a ‘la empresaria multimillonaria’ para participar en los MTV Miaw 2022. Aprovechando su visita a México también se habían pactado entrevistas y firmas de autógrafos, pero la influencer no había asistido.

Tras las acusaciones en su contra, María José Villavicencio Celio habló sobre la controversia y aseguró que no tiene nada en contra de la población LGBTI ya que son los que la han ayudado en su carrera.

En una entrevista que fue trasmitida en su cuenta de TikTok, la empresaria multimillonaria desmintió ser homofóbica ni transfóbica.

“Lo qué está pasando en temas de las redes sociales, donde se me acusa que soy homofóbica o transfóbica es completamente mentira” La empresaria multimillonaria

La empresaria multimillonaria puntualizó que el productor la está atacando con la población que más la sigue y que son vulnerables.

“Esta persona me está atacando directamente con la población de mis seguidores, con los más vulnerables para mí porque yo no soy homofóbica, yo no soy transfóbica” La empresaria multimillonaria

En su video la empresaria multimillonaria puntualizó que Rodrigo Fragoso sabía perfectamente que eso le afectaría mucho ya que es la población que más la ha apoyado.

“Él sabe que eso a mí me afectaría muchísimo, que son el público que más apertura me ha dado. Son las personas que más me han apoyado” La empresaria multimillonaria

La empresaria multimillonaria asegura que nunca ha tratado mal a nadie

La empresaria multimillonaria puntualizó que no piensa hablar de las acusaciones que hizo en su contra el productor Rodrigo Fragoso ya que son mentira.

“Esa persona está diciendo muchas cosas que no son y de esas cosas ni siquiera me interesa hablar” La empresaria multimillonaria

Durante su conversación, la empresaria multimillonaria destacó que lo único que quiere dejar claro es que no es homofóbica ni transfóbica.

“Solo quiero que le quede claro a la comunidad LGBTIQ que yo jamás en la vida he sido ni seré transfóbica ni homofóbica” La empresaria multimillonaria

La empresaria multimillonaria puntualizó que jamás ha tratado mal a nadie, porque a ella le gusta que la atiendan bien.

“Jamás he tratado mal a ellos ni a nadie, no es mi estilo. Soy una persona que no le gusta ser tratada mal y por ende yo no trato mal a los demás” La empresaria multimillonaria

La empresaria multimillonaria agradece a México por su apoyo

La empresaria multimillonaria compartió un video en donde mostró cómo fue recibida y reveló que ya se encuentra más segura ahora que se encuentra en su tierra.

En el video se muestra como las personas reciben muy bien a la empresaria multimillonaria.