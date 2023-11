Yeri Mua ya no trae los chacales por detrás, decidió romper con sus amigos de Chupón por una traición, según lo confirmó en sus redes sociales.

El nombre de Yeri Mua se convirtió en tendencia luego de que reveló que había sido excluida de su grupo de amigos por lo que había decidido romper con ellos.

En medio del éxito de Chupón, Yeri Mua -de 21 años de edad- reveló que su trabajo había sido desvalorizado por algunas las personas por lo que decidió romper con ellas.

Tras sus declaraciones, Yeri Mua recibió el apoyo de sus seguidores con el hashtag Yeri No Estás Sola, pero ¿qué pasó con Fullbrand Music y por qué habrían traicionado a la influencer?

Yeri Mua (@yerimua / Instagram )

Yeri Mua revela sentirse traicionada y rompe con sus amigos de Chupón: Fullbrand Music

El pasado 24 de agosto, Yeri Mua debutó como cantante con la canción del género urbano ‘Chupón’, con la que inmediatamente alcanzó los primeros lugares de popularidad.

Yeri Mua no debuto sola y es que su primera canción fue en colaboración con:

El Gudi, de 19 años

Jey F, de 25 años

Alan Dazmel, edad desconocida

Oviña, edad desconocida

Tras el éxito obtenido con Chupón, Yeri Mua emprendió una gira con su grupo de chacales por detrás recorriendo varios estados del país.

Sin embargo, Yeri Mua sorprendió a todos sus seguidores al revelar que había tomado la decisión de separarse de su grupo de amigos.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Yeri Mua reveló que había sido excluida de un proyecto en que el que también formaba parte.

“Que feo es sentirse no solo excluida en un proyecto del que formas parte si no también que permitan que sus parejas se expresen de la peor manera de mí... yo sé que algún día se me recompensará lo mucho que doy para los demás” Yeri Mua

Yeri Mua (@yerimua / Twitter)

Yeri Mua destacó que algún día encontrará a las personas que realmente la sepan valorar y respeten su trabajo.

“Y algún día encontraré a las personas que me sepan valorar yo lo sé” Yeri Mua

En otra de sus publicaciones, Yeri Mua aseguró que el problema no fue con todo su grupo de chacales, pero no está dispuesta a tolerar a personas que no respeten sus límites.

“Y no va para todos, realmente hay gente ahí que amo y adoro, pero con las personas que no están dispuestas a respetar mis límites y lealtad o imponen personas ajenas (q no me respetan) pues chao chao no se claven, seguiremos adelante con lo que hay que sacar y yo con mi…” Yeri Mua

Yeri Mua destacó que no va a permitir que nadie desvalorice su trabajo y por eso decidió poner límites.

“Puse mis límites en una industria repleta de hombres que desvalorizan el como una mujer se puede sentir así de simple amor” Yeri Mua

Yeri Mua (@yerimua / Twitter )

Yeri Mua rompe con su grupo de chacales y recibe el apoyo de sus fans con hashtag “Yeri No Estás Sola”

Tras sus publicaciones, Yeri Mua recibió el apoyo de sus seguidores bajo el hashtag Yeri No Estás Sola.

Luego de las críticas que recibieron Full Brand, Yeri Mua compartió una serie de videos en donde reveló que sigue teniendo amistad con algunos de su grupo de chacales.

“Todo se está saliendo de control y lo último que yo querría es que le lancen hate a mis compañeros o excompañeros. Diego sigue siendo mi mejor amigo, Jay también, la verdad es que no tengo problema con la mayoría de ahí” Yeri Mua

Además le pidió a las personas no tirar hate a todos, pues ella solo había tenido un problema personal con algunas personas.

“Con quien tuve problema fue con quien lleva directamente Fullbrand y con otro integrante, por temas personales y por otras cuestiones en las que me sentía excluida y no valorada en mi trabajo, pero ya son cosas personales” Yeri Mua

La cantante Yeri Mua confirma que ya no forma parte de Full Brand Music.



YERI NO ESTAS SOLA pic.twitter.com/Nt0Uv3PjZp — Yeri Mua Report (@YeriMuaReport) November 23, 2023

Yeri Mua aseguró que todavía tiene mucho trabajo y que seguirá concentrada en eso y el fin de su relación no implica que deje su carrera como cantante.

“Por algo pasan las cosas, por algo nunca alcancé a firmar. Estamos solas, pero no me da miedo estar sola. He estado sola muchas veces y sé que solas vamos a poder salir adelante, esto no es el fin del mundo, se los prometo” Yeri Mua

Yeri Mua (@yerimua / Twitter)

¿Por qué Yeri Mua se sintió traicionada por su grupo de chacales?

El problema con Yeri Mua comenzó cuando se reveló que Fullbrand Music firmó un contrato con Warner Music, pero la influencer no fue incluida.

Esto provocó que Yeri Mua expresará su molestia pues aseguró que la habían traicionado y no habían cumplido con la promesa que le habían hecho.

Pero eso no habría sido todo y es que la pareja de uno de los miembros del grupo se expresó negativamente sobre Yeri Mua.

Tras estás declaraciones, seguidores de Yeri Mua se molestaron de que el grupo no haya salido en defensa de la influencer.

Esto provocó que el grupo recibiera un sinfín de críticas, por lo que tuvieron que desactivar los comentarios en sus redes sociales.