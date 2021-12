Yanet García eleva la temperatura con ardiente disfraz de la señora Claus. Sí, la ex ‘chica del clima’ da a sus seguidores el mejor regalo de Navidad.

Verás, mediante su cuenta de Instagram, Yanet García vuelve hacer de las suyas, muestra su nuevo contenido para OnlyFans y aunque el material es demasiado breve, es suficiente para dejar a sus fans pidiendo por más.

Y es que la influencer originaria de Monterrey, en un corto video, se deja ver en un ardiente disfraz de la señora Claus. Ella no solo modela, también baila mientras la cámara recorre su silueta de arriba a bajo.

“Ya casi es Navidad”, escribe la también modelo junto a su grabación, la cual puedes disfrutar completa a través de su cuenta OnlyFans.

A Yanet García le llueven los piropos

El sensual video rápidamente generó una lluvia de piropos misma que cae sobre Yanet García.

“Exquisita mujer”, “Diosa”, “Jo jo jo”, “Te amo”, “Esta sí es una hermosa Navidad”, “Oh baby me dejas sin palabras”, “Bizcochito”, “Me encanta tu estilo”, “luces fantástica”, “Papá Noel se lució con el regalo de Navidad”,

“Yo quiero verte bajo mi árbol”, “Deliciosa”, “Eres bienvenida a la cena. Tú puedes ser el postre”, “Yo quiero que me visite una viejita así”, “Te pedí a Santa Claus, ojalá me cumpla porque Cupido no lo hizo”, se lee entre comentarios.

A Yanet García le entusiasma la Navidad

No cabe duda, a Yanet García le entusiasma la Navidad por lo que desde hace varios días ha creado videos ad hoc con la temporada.

Por supuesto sus videos son eróticos, pues recientemente la vimos luciendo un ceñido pantalón de cuero que realza sus pronunciadas curvas.

Por si fuera poco, se olvidó de la blusa; sin embargo, no realizó un topless ya que se las ingenió para cubrir sus pechos con pequeños accesorios dorados.

Material que volvió a colocar a la modelo de 31 años de edad entre las preferidas.