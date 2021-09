Yalitza Aparicio no descansa en el mundo del cine. Vía Instagram, se reveló el primer vistazo de la famosa en las grabaciones del cortometraje ‘Daylight’.

En redes sociales, integrantes del equipo de grabación han compartido algunas fotografías de Yalitza Aparicio interpretando a su nuevo personaje.

El cual, hasta el momento, continúa rodeado de misterio.

Yalitza Aparicio actuará en nuevo cortometraje de Selma Cervantes

En medio de portadas de revistas y presentaciones de películas, Yalitza Aparicio inició con un nuevo proyecto de cortometraje.

Se trata de ‘Daylight’, una obra de Selma Cervantes que reúne a un talentoso equipo de mexicanos para llevarse a cabo.

Yalitza Aparicio en 'Daylight' (@daylight_shortfilm)

Fotógrafos, musicalizadores y más personas de producción han compartido el primer vistazo de Yalitza Aparicio en el proyecto.

Y que, sin duda, resulta un deleite ser testigo de la actuación más experimentada de la famosa.

Tal y como puede verse en las fotografías, Yalitza Aparicio interpretará a una costurera .

Yalitza Aparicio en 'Daylight' (@renorojas)

Yalitza Aparicio en 'Daylight' (@rawsignalmedia)

Cabe destacar que, según puede notarse en lo compartido en redes sociales, Yalitza Aparicio lleva una estupenda relación con cada uno de sus compañeros de trabajo.

Incluso, algunos integrantes han calificado la presencia de la famosa como un “regalo del cine”.

Yalitza Aparicio en 'Daylight' (@brendeanda)

Yalitza Aparicio en 'Daylight' (@decelestinos)

Yalitza Aparicio está feliz de trabajar en un ambiente “tranquilo”

En entrevista con ‘Raw Signal Media’, la casa productora del cortometraje ‘Daylight’, Yalitza Aparicio confesó cómo es su relación con la directora , Selma Cervantes.

Según dijo, lo que más disfruta es trabajar en un ambiente “real y tranquilo”.

“Lo que más me gusta es la tranquilidad, todo lo hace ver tan fácil porque justo busca esa sutileza y no una exageración. Eso es lo que mas me conecta con ella.”

Sin duda, todos estamos impacientes por conocer más sobre el nuevo proyecto que regresará a Yalitza Aparicio a la pantalla grande.