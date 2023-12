Los ataques contra Yahritza Martínez no cesan, al contrario, hoy vuelven a la lanzase contra la vocalista de Yahritza y Su Esencia por su canto a la Virgen de Guadalupe.

Aunque Yahritza Martínez y sus hermanos se esfuerzan por reparar sus desatinados comentarios sobre México, gente no olvida y muchos menos quiere perdonarlos.

Por ello se han dado la tarea de complicarles la existencia así que aprovechan cada oportunidad para tirarles hate y recordarles que los quieren, pero muy lejos de México.

Yahritza y Su Esencia (@yahritza / Instagram)

Yahritza Martínez le canta a la Virgen de Guadalupe y solo recibe críticas

Lo anterior quedó claro ahora que Yahritza Martínez, de 16 años de edad, le cantó a la Virgen de Guadalupe durante una transmisión en vivo en TikTok que realizó al interior de su habitación.

Con guitarra en mano y sin dar explicaciones, Yahritza Martínez entonó el clásico tema “La Guadalupana”.

De esta manera la joven cantante agradeció a la Virgen de Guadalupe las bendiciones que recibió este 2023, pese a los ataques que ella y su hermano han recibido en los últimos meses por parte de mexicanos.

No obstante, el momento fue arruinado por sus detractores quienes comenzaron a decirle que sí quieren a Yahritza y Su Esencia, pero lejos de México.

“Te queremos Yahritza, pero lejos de México por lo que dijiste del refresco en bolsa y el refresco en bolsa es lo mejor”, “¿Me la puedes cantar en inglés?”,

“La Guadalupana bajó al Tepeyac porque te escuchó cantando en español”, “Ay cálmate, no eres la creadora”, “Ni la conoces”, le expresan entre comentarios.

Yahritza y Su Esencia buscan el perdón de los mexicanos

Tras hacerle el feo a la comida mexicana frente al chicken, Yahritza y Su Esencia buscan el perdón de los mexicanos por lo que en varias ocasiones han pedido disculpas.

Integrantes de Yahritza y Su Esencia aseguran que nunca quisieron menospreciar ni burlarse de la comida mexicana ya que ellos comían frijoles cuando no tenían nada.

Así como los hermanos Martínez tienen un estómago sensible por lo que no pueden consumir varios alimentos; sin embargo, esto no ha sido suficiente ya que los ataques en redes sociales continúan, así como en sus conciertos.

Razón por la que se han vistos obligados a cancelar presentaciones.