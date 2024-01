El que Cynthia Rodríguez decidiera no invitar a algunos al bautizo de su hijo León está llevando a que hasta argumenten que como ya “es rica” no se acuerda de los que estuvieron en su humildad.

Los reporteros y periodistas suelen no tener ‘pelos en la lengua’ sobre los famosos que han visto ascender, sobre todo porque ellos han estado presentes en toda su carrera.

Y eso fue lo que le pasó a Cynthia Rodríguez -de 39 años de edad- a quien le recordaron que desde que “es rica” menosprecia cuando antes “traías cajas de huevo Bachoco”.

Y bueno, de paso, el reclamón le recordó a Carlos Rivera -de 37 años de edad- que también comenzó desde abajo y ahora ni los invita a cubrir sus eventos, y menos a ir como amigos.

Tal parece que Cynthia Rodríguez no da paso a la humildad como predica ‘El Buki’, pues Gabo Cuevas le echó en cara más de una cosa y todo por no invitarlo al bautizo de su hijo.

A través del programa donde Gabo Cuevas -de 33 años de edad- colabora en Radio Fórmula -Fórmula Espectacular- arremetió contra Cynthia Rodríguez.

Pese a que Flor Rubio -de 52 años de edad- era la que estaba en controversia por no haber sido invitada, Gabo Cuevas fue quien terminó por decir demasiado sobre la cantante.

El reportero se tomó unos minutos al aire para recordarle a Cynthia Rodríguez no debe olvidar la humildad , pues aseguró que desde que “es rica”, se le olvidó de dónde viene.

Esto debido a que Gabo Cuevas asegura que él la entrevistaba y le daba foco cuando era nadie, “traías la caja de huevo Bachoco”.

“Yo era el reportero que entrevistaba a las que no eran famosas y la sacaba en portada, yo la vendía, yo le conseguía las portadas (...) Que no se te olvide dónde traías la caja de huevo Bachoco señores, acuérdense cómo empezaron (...) Sí creo que desde que se volvió rica ha cambiado y no debería ser así”.

Gabo Cuevas, reportero.