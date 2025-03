¿Yadhira Carrillo ya no quiere hablar sobre Juan Collado? La actriz deja claro que solo responderá preguntas sobre su regreso a la televisión.

Tras 17 años de ausencia en los foros de grabación, Yadhira Carrillo -de 51 años de edad- regresa a las telenovelas con un papel en el próximo proyecto de José Alberto Castro.

Su regreso a la televisión ha generado gran expectación entre todos sus seguidores y es que Yadhira Carrillo es recordada por su participación en telenovelas como La otra y Amarte es mi pecado.

Yadhira Carrillo se mostró dispuesta a hablar con todos los reporteros que la esperaban a fuera de las instalaciones de la televisora de San Ángel.

Pero, su actitud cambió cuando los reporteros cambiaron las preguntas de su trabajo por su relación con Juan Collado.

Yadhira Carrillo no dudo en reaccionar y de manera tajante señaló que no hablaría de ese tema.

El final de Las hijas de la señora García estuvo marcado por grandes sorpresas, entre ellos la participación especial de Yadhira Carrillo.

Aunque se trató solo de una actuación especial, José Alberto Castro confirmó que Yadhira Carrillo tendría un papel muy especial en su próximo proyecto.

El regreso de Yadhira Carrillo a la televisión ha generado una gran expectación, ya que la última vez que actuó en un melodrama fue en Palabra de mujer en 2008.

Tras estar alejada varios años de la televisión, Yadhira Carrillo fue abordada por diferentes reporteros a las afueras de televisa San Ángel.

Yadhira Carrillo se había mostrado muy contenta con los reporteros, sin embargo no pudo ocultar su molestia cuando le cuestionaron sobre su esposo Juan Collado.

Y es que Yadhira Carrillo destacó que no habla de Juan Collado y solo lo hace de su trabajo.

“No hablo del tema. Sólo hablo del tema que tiene que ver con mi trabajo, lo digo desde ahorita para que no hagan preguntas, no opino de situaciones que no tengan que ver conmigo por respeto. No hablo de ningún tema que no tenga que ver con mi trabajo”

Yadhira Carrillo