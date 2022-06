Durante el fin de semana del 25 y 26 de junio se llevó a cabo la fiesta de XV años de la hermana de Karely Ruiz a la cual acudió como invitada la influencer y diseñadora Sol León.

Sin embargo, tras el evento, en redes sociales comenzaron a acusar que a Karely Ruiz se le había subido la fama puesto que se negó a tomarse fotografias y corrió a su invitada.

Y es que en un video la influencer y modista Sol León exhibió que Karely Ruiz le mando un mensaje pidiéndole que se retirara de la fiesta junto con sus acompañantes.

En redes sociales Sol León compartió varios videos explicando la reciente polémica en la que se vio involucrada después de haber sido invitada a la fiesta de XV años de la hermana de Karely Ruiz.

Y es que de acuerdo con Sol León, Karely Ruiz le envió un mensaje pidiéndole que se retirara de la fiesta porque a que se estaba fotografiando con los invitados.

Pues los invitados al notar que la diseñadora estaba concediendo fotografías, a diferencia de la modelo de OnlyFans, se formaron dejando a la quinceañera y a la fiesta olvidadas.

De acuerdo con Sol León ella no pudo negarse a las peticiones de sus seguidores y destacó que en la fiesta nunca se sintió bienvenida ni atendida.

Pues cuando se fue del salón aseguró que en ningún momento les ofrecieron bebidas o comida, lo cual ocasiono grandes criticas en contra de Karely Ruiz.

Sin embargo, Karely Ruiz mencionó en las historias de su Instagram ella se negó a tomarse fotografias ya que el propósito de la noche era que su hermana fuera el centro de atención, mismo motivo por el cual corrió a Sol León.

“Si no me tome fotos ayer en el quince de mi hermana no es porque sea mala onda, simplemente era el quince de ella, era su noche, era su fiesta, era para que disfrutara, no para que vayan a tomarse fotos conmigo”

Karely Ruiz