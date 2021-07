Ximena Navarrete revela el difícil proceso al que se enfrentó para quedar embarazada

A finales de junio Ximena Navarrete confirmó que se encontraba embarazada. Desde ese momento la Miss Universo 2010 y su esposo Juan Carlos Valladares se han mostrado muy felices por la llegada de su bebé.

Sin embargo, Ximena Navarrete reveló que tras perder a su primer bebé tuvo que enfrentarse a un difícil proceso para poder quedar embarazada.

Ximena Navarrete muestra su embarazo (@ximenanr / Instagram)

Ximena Navarrete confesó que tuvo que ir a terapia tras la perdida de su bebé

El pasado 3 de julio, Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares revelaron que tendrán una niña. La pareja se mostró muy emocionados y aseguraron que se encontraban impacientes por su llegada a finales de este año.

Aunque ahora comparten su felicidad, Ximena Navarrete confesó que no fue un proceso fácil ya que se tuvo que someter a un tratamiento médico para quedar embarazada.

En una charla que sostuvo con Aldonza Velez, experta en infertilidad, Ximena Navarrete habló sobre las dificultades que tuvo para embarazarse tras perder a su bebé en 2018.

“Yo me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño, lo perdí a las 15 semanas. A mí me hicieron una biopsia cuando el bebé todavía estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era una trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, ósea el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal” Ximena Navarrete

Ximena Navarrete puntualizó que tras perder a su bebé asistió a terapia para poder superar este momento.

“Le di importancia a las emociones y yo tengo mucho tiempo llevando una terapia, también por la pérdida, o sea como que todo va muy pegado. Hay que tener una terapia emocional, que te ayude a hacer ciertos ejercicios y cosas que trabajen en tu persona para que puedas ir superando como cada etapa” Ximena Navarrete

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares (@ximenanr / Instagram )

Ximena Navarrete pasó difíciles momentos al tratar embarazarse sin éxito

En la entrevista que fue retomada por el programa Hoy, Ximena Navarrete relató que con su esposo Juan Carlos Valladares intentaron embarazarse nuevamente pero no tenían éxito.

Esto los llevó a visitar varios médicos quienes no encontraban porqué no podían embarazarse si se encontraban bien de salud.

“Yo la verdad vi como a cuatro o cinco ginecólogos y todos me decían que todo estaba bien. Yo en ese momento en el que perdí al bebé tenía 30 años, pues bueno, es una edad relativamente buena para estar buscando un bebé” Ximena Navarrete

Tras una larga travesía, Ximena Navarrete destacó que el problema estaba relacionado con su reserva ovárica.

“Nos dimos cuenta, me parece que en mi segunda consulta, de que mi reserva ovárica estaba super disminuida. Yo en ese punto no tenía idea de qué era la reserva ovárica, no es algo que sabes comúnmente, no es algo que te expliqué alguien, así pude saber qué era lo que estaba pasado realmente” Ximena Navarrete

Debido a ello Ximena Navarrete se sometió al tratamiento y afortunadamente tuvieron éxito y se quedó embarazada, luego de 3 años. La Miss Universo señaló que tras varios rumores de embarazo, ahora ya los siente más real y por eso ya habla de ello.

“Este es el primer in vitro que me hice, entonces tuvimos éxito en el primer in vitro gracias a Dios” Ximena Navarrete

En el video Ximena Navarrete puntualizó que decidió contar su historia para apoyar a otras mujeres que se encuentran enfrentando un proceso similar.