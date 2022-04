El conductor de ’Venga la Alegría’, William Valdés, reaccionó fúrico a los rumores que se han difundido sobre su orientación sexual en la red.

En un video subido a YouTube, William Valdés afirmó que desde que llegó a México la prensa ha intentado dañar su imagen con información falsa sobre su vida.

Para muestra, William Valdés se refirió a una publicación en la que se asegura que es parte de Blued, una red social con la que se puede buscar a parejas del mismo sexo.

William Valdés (@williamvaldes / Instagram)

William Valdés responde a quienes quieren saber de su sexualidad: “¡Qué putas de importa!”

Ante ello, William Valdés respondió fuerte a quienes insisten en saber cuál es su sexualidad, diciendo:

“¡Qué putas de importa! Mi sexualidad es mi sexualidad porque la vivo yo y es parte de mi vida y mi sexualidad, yo he decidido mantenerla en privado, no hablar de ella, sea bisexual, sea no binario, sea straight, sea gay, no te importa, no les importa. El día que yo quiera hablar de mi sexualidad lo voy a hablar y lo voy a hacer porque yo quiero, no orque esta gentuza decida por mi” William Valdés

Enseguida, William Valdés dijo que es mentira que sea parte de Blued o de cualquier otra plataforma desarrollada para concertar encuentros sexuales:

“¿En qué cabeza cabe que alguien como yo, yan público, esté en una plataforma como esta, para buscar sexo. Estoy sorprendido porque siento que la prensa a veces ya no sabe qué inventar para seguir dañando mi nombre o para, de alguna u otra manera convertirme en un personaje polémico, yo soy polémico... con las cosas que a mí me da la gana ser, no con las cosas que ustedes quieren que yo sea polémico” William Valdés

William Valdés, actor. (@williamvaldes)

William Valdés sobre la insistencia en conocer su sexualidad: “No tengo que dar explicaciones a nadie”

William Valdés continuó, diciendo que no porque ya haya expuesto muchas cosas de su vida, permitirá que la gente se inmiscuya en su sexualidad, pues...