A pesar de que lo tiene prohibido, Wendy Guevara se confesó team Mar de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que de acuerdo con Wendy Guevara -de 30 años de edad- ella es “como La Sirenita” y su gusto por el mar es “bastante”.

Con este código, Wendy Guevara les dijo a sus seguidores a qué cuarto de La Casa de los Famosos México 2024 estaba apoyando.

A pesar de que Wendy Guevara tendría prohibido revelar a qué equipo apoya dentro de La Casa de los Famosos México 2024, la ganadora no se quedó callada.

Y es que tras suscitarse varias polémicas entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024, Wendy Guevara habría visto necesario posicionarse.

Por lo que mediante un código, La Perdida les confesó por última vez a sus más de 7 millones de seguidores que apoyaba al cuarto Mar.

En su en vivo, el cual fue rescatado por la cuenta @eri_ggc- en X, Wendy Guevara se dijo “como La Sirenita” para expresar su gusto por este equipo.

Y siguiendo la metáfora, la ganadora de la primera temporada de La Casa de Los Famosos México reafirmó que lo que no le gustaba era el cuarto Tierra .

“ A mí me gusta mucho la sirenita y me gusta mucho el mar, me gusta bastante el mar, me facina, me enloquece, me encanta el mar (…) a mí no me gusta la tierra”

Wendy Guevara