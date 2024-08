¿Gomita dejó de seguir a Wendy Guevara? Así reaccionó la influencer al enterarse que perdió una amiga mientras ella se encuentra en La Casa de los Famosos México 2024.

Wendy Guevara -de 30 años de edad- fue la encargada de confirmar a Gomita como una de las habitantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Durante su presentación, Wendy Guevara y Gomita -de 29 años de edad- mostraron que tenían una gran relación e incluso se burlaron de que habían compartido un hombre.

Pero a dos meses del estreno de La Casa de los Famosos México 2024, parece que todo cambió y las influencers ya no tendrían una buena relación.

Así lo reveló Wendy Guevara al confirmar que Gomita la había dejado de seguir, pese a que ella está en La Casa de los Famosos México 2024.

Wendy Guevara se tomó con humor el hecho de que Gomita ya no la siga en redes y esto fue lo que dijo sobre si hay un problema.

Tras llevarse la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se ha mostrado muy atenta a todo lo que sucede en esta nueva emisión.

Incluso no ha dudado en criticar a aquellas celebridades que cree que no están haciendo un buen trabajo dentro de La Casa de los Famosos México 2024, sin importarle que sean sus amigos.

Pero tal parece que eso le ha empezado a cobrar factura a Wendy Guevara y es que reveló que alguien de La Casa de los Famosos México 2024 la dejó de seguir.

Se trata nada más y nada menos que de Gomita, quien en su presentación había presumido que tenía una buena relación con Wendy Guevara.

A través de sus Instagram Stories, Wendy Guevara compartió un video en donde dijo que se sentía destrozada al enterarse que Gomita ya no la sigue.

Con un tono de sarcasmo, Wendy Guevara aseguró que ya no iba a comer ni poder cagar por la decisión de la persona que le lleva las redes a Gomita.

Wendy Guevara siguió con la broma al señalar que ahora ya no sabía que iba a pasar con su vida.

“Me estoy muriendo en vida, me siento bien mal porque la que le maneja las redes a Gomita me dejó de seguir. Qué será de mi vida, ya no voy a comer, ya no voy a poder cagar ni nada, ¡ay, no!”

Wendy Guevara