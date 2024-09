Wendy Guevara -de 31 años de edad- se encontrará con Sian Chiong muy pronto, luego de dejarle claro que no quiere sus disculpas.

Sian Chiong -de 31 años de edad- habló varias veces de Wendy Guevara y hasta la comparó con Ricardo Peralta durante sus estancia en La Casa de los Famosos 2024.

Tras salir del reality, Sian Chiong se disculpó con Wendy Guevara y aseguró que la admiraba, pero la influencer no quiere saber nada del actor.

Sian Chiong se enfrentó a la dura realidad tras salir de La Casa de los Famosos 2024; ahora, está dispuesto reconciliarse con Wendy Guevara, pero ella no quiere polémicas en su vida.

Wendy Guevara mencionó a los medios que aún no ha hablado con Sian Chiong, aunque el actor reveló que le envió un video por Instagram para disculparse.

La influencer recordó que, hace unos días, Sian Chiong exigió a Arath de la Torre que se disculpara con él por llamarlo ‘poco hombre’.

“¿Qué le parece si yo también me pongo en ese plan de pedirle que se disculpe públicamente?”, le mandó a decir La Perdida.

Wendy Guevara asegura que ella no necesita que Sian Chiong se disculpe, pues eso generaría polémica y ella no la necesita.

“La verdad no necesito el foco de Sian, tengo mucho trabajo, me va muy bien gracias a la gente. No ocupo pelearme con él, no ocupo un chisme con él ”

Wendy Guevara