Durante un encuntro con la prensa Nicola Porcella aclara si se avergüenza de que Wendy Guevara -de 31 años de edad- salga en calzones.

Y de acuerdo con Nicola Porcella -de 36 años de edad- la información de los audios filtrados se malinterpretó.

“Wendy Guevara es de mis mejores amigas” aseguró el nuevo conductor oficial de ‘Hoy’.

Sin embargo, señaló Nicola Porcella que hay momentos que tanto el cómo sus compañeros necesitan privacidad.

De forma reciente se filtró un presunto audio en el que Nicola decía avergonzarse de Wendy Guevara.

Por lo que durante un encuentro con la prensa, Nicola Porcella aclara si realmente avergonzaba de que su amiga saliera en calzones por la casa.

Y de acuerdo con el nuevo conductor oficial de ‘Hoy’, la información de los audios se malinterpretó, como le pasó mientras vivía en Perú.

Pues de acuerdo con Nicola Porcella ‘Wendy Guevara es de sus mejores amigas’, y él se refería a que en ocasiones requiere de privacidad.

Ya que, en ocasiones, el conductor podría llegar a ten er visitas y ellas serían las avergonzadas de ver a la influencer en ropa interior.

“A lo que me refería, no sé cómo se escuchó, yo tengo otra manera de hablar, de decir las cosas. No me da apena por Wendy, me a pena por la chica, o sea porque me vean y Wendy lo mismo”

Nicola Porcella