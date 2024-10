Nicola Porcella no pudo aguantarlo fastidiado que está de Wendy Guevara y Agustín Fernández, y se habría puesto a despotricar contra ellos en una cita.

Un video muestra a Nicola Porcella -de 36 años de edad- en plática con una actriz a quien le cuesta cómo es vivir con Wendy Guevara y Agustín Fernández.

A pesar de que a Nicola Porcella siempre se le ha visto muy allegado y disfrutando de tener a Wendy Guevara -de 31 años de edad- como roomie, parece que no es así.

Incluso, el video lo muestra hablando de la desconfianza que le tiene a Agustín Fernández, siendo que por él puso cámaras en todo su cuarto, pues su actividad no lo tiene muy contento.

Las cámaras de Kadri Paparazzi, captaron a Nicola Porcella cuando se dirigía supuestamente a un hotel con una actriz, pero al percatarse de estos, se detuvieron en un café.

Sin embargo, parece que las ganas de Nicola Porcella eran suficientes para engancharse en una conversación que los paparazzis pudieron grabar y donde funa a Wendy Guevara.

Pese a que Nicola Porcella siempre se ha mostrado como el apoyo de Wendy Guevara y disfrutando de tener una roomie como ella, una plática reveló que ya le da pena la influencer.

En la conversación que tiene con la actriz con quien salió, se le captó al peruano decir que nunca lleva a chicas a su casa porque le da pena Wendy Guevara.

Y es que según su explicación, él no podría estar echando vino, en una interesante plática, porque seguramente sus ligues tendrán pena por Wendy Guevara paseando en su casa.

“Imagínate, salgo con alguien, llego y le digo quédate en mi casa y quiere salir en calzones, y está Agustín allá afuera, es incómodo.

O llevar a alguien y estas tomando un vinito y aparece Wendy, me va a decir ‘oye Nicola, no jodas’, tu amiga me da vergüenza”.

Nicola Porcella, actor.