Wendy Guevara, de Las Perdidas, lanzará su propia línea de cosméticos; tal y como reveló accidentalmente en uno de sus más recientes videos.

Paolita Suárez y Wendy Guevara se volvieron dos de las celebridades más queridas de internet desde varios años, cuando publicaron un video que no tardó en volverse viral debido a lo cómico que era.

Así que han seguido trabajando en sus redes sociales; además de varios proyectos que les van surgiendo.

Wendy Guevara, de Las Perdidas lanzará su propia línea de cosméticos. Destaca que ya la tiene preparada pero aún no se anima a despegar por completo su proyecto; aunque Randall Herrera ya lo reveló por ella.

Recordemos que Las Perdidas se dieron a conocer gracias a que publicaron un video desde un cerro, señalando que unos sujetos las habían dejado ahí y estaban perdidas.

Sin embargo, a pesar de la situación estaban riéndose y haciendo chistes, por lo que destacaron gracias a su humor, con el que quedaron encantados todos los internautas.

Desde entonces, han continuado con su carrera en las redes sociales, trabajando en su contenido digital.

Aunque tal parece que Las Perdidas desean llevar su potencial al máximo; pues han estado creando nuevos proyectos.

Tal es el caso de la agencia de viajes que hace poco inauguraron, siendo Paolita Suárez quien la promocionó en sus redes sociales.

En esta ocasión se reveló que Wendy Guevara lanzará su línea de cosméticos.

Fue durante un video que transmitió en vivo desde su canal de Youtube que salió a la luz la noticia.

Las Perdidas estaban realizando un tutorial de maquillaje, en compañía de su amigo, Randall Herrera, quien actualmente tiene más de 200 mil seguidores en sus redes sociales.

Todo parecía transcurrir de forma habitual, hasta que Wendy Guevara le mostró a Randall una paleta de sombras con su nombre

Él quedó completamente impresionado, por lo que decidió mostrársela a todos los usuarios que estaban viendo la transmisión.

“Es que no lo he lanzado, no le he vuelto a hablar a los muchachos, pero tienen muy buena pigmentación”

Wendy Guevara