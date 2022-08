En redes sociales, usuarios se han volcado en alabanzas hacia la actriz Susan Sarandon, pues a sus 75 años de edad goza de una juvenil apariencia, según se muestra en un video que se ha hecho viral.

En el video, Susan Sarandon aparece luciendo un brasier negro con transparencias y una bata, mientras un par de estilistas juegan con su cabellera para encontrar el peinado que mejor realce su belleza.

Mientras Susan Sarandon se mira en un espejo para verificar que su look quede perfecto, se le escucha decirle a una mujer que tiene 75 años de edad.

La interlocutora de Susan Sarandon responde con un grito de sorpresa y expresando que desea lucir como la actriz cuando llegue a esa edad.

Tan pronto como fue compartido en redes sociales, el video de Susan Sarandon se viralizó en diferentes plataformas, con reacciones encontradas.

Algunos usuarios se mostraron igual de sorprendidos y encantados que la interlocutora de Susan Sarandon, por lo que alabaron la belleza de la actriz, que el próximo mes de octubre cumple 76 años:

Otros destacaron los buenos hábitos y los lujos a los que tiene acceso Susan Sarandon, que le permiten lucir tan bien siendo una persona de la tercera edad:

“Por ahí leí algo sobre ella. Cosas no muy difíciles como, dormir sus 8 h diarias, no beber alcohol, no fumar, beber mucha agua, no comer frituras ni productos animales (vegana), meditar diariamente, usar protector solar, etc.”

@PabloConsciente