Pedro Sola -de 77 años de edad- no soportó al reportero de Chisme No Like, el programa de YouTube.

Y es que Pedro Sola hasta el micrófono le aventó al reportero con tal de no responder a sus preguntas relacionadas con Ventaneando.

Por lo que aunque su actitud con los fans fue totalmente diferente, Pedro Sola fue duramente criticado en redes sociales.

Pedro Sola (Pedro Sola Instagram @tiopedritosola)

Pedro Sola no soportó a reportero de Chisme No Like

En redes sociales, Pedro Sola fue criticado tras el encuentro que tuvo con la prensa el pasado sábado 6 de julio del 2024.

Y es que Pedro Sola no soportó al reportero del programa de YouTube, Chisme No Like, y hasta el micrófono le aventó.

El reportero solo se habría acercado al conductor para preguntarle sobre algunos rumores de Ventaneando y Daniel Bisogno, de 51 años de edad.

Sin embargo, antes de que el reportero de Chisme No Like terminara su pregunta, Pedro Sola rechazó el micrófono diciendo: “¡Déjame en paz!”.

Tras el rechazo, el conductor de TV Azteca se fotografió con algunos fans y continuó ignorando las cámaras presentes que insistían en buscar alguna respuesta.

Esta actitud de Pedro Sola no fue bien vista por los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que el conductor tendría que tener más respeto por sus colegas.

¿Pedro Sola no soporta a Chisme No Like?

Luego de que le video de Pedro Sola empujando el micrófono del reportero de Chisme No Like se publicara, el conductor de TV Azteca fue duramente criticado.

Y es que varios usuarios señalaron que Pedro Sola debió haber sido más empático con el reportero, ya que ambos trabajan en el medio de espectáculos.

Sin embargo, también hubo algunos fans que defendieron al famoso señalando que Chisme No Like no se expresa bien de Ventaneando o sus conductores.

Por lo que la negación de Pedro Sola a la entrevista con el reportero habría sido algo “natural”.