Natanael Cano comenzó su carrera en 2019 con un estilo musical poco conocido en ese momento. Cinco años más tarde, se presentó en el Estadio GNP Seguros ante más de 65 mil personas.

El cantante sinaloense de 23 años de edad llevó su Tumbado Tour a un escenario emblemático de la Ciudad de México, anteriormente conocido como Foro Sol.

Este recinto registró momentos históricos para los corridos tumbados y la música mexicana, abandera por Natanael Cano.

A continuación, te compartimos los 5 momentos destacados de su concierto del 23 de agosto en la CDMX:

Belinda y Natanael Cano se aventaron 300 noches en el Estadio GNP Seguros de la CDMX (Especial / Especial)

Los mejores momentos del concierto de Natanael Cano: Belinda aparece en el escenario

Belinda fue una de las invitadas sorpresas en el concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Juntos interpretaron 300 noches, parte del nuevo material discográfico de Belinda en donde combina su esencia con los corridos tumbados.

En el evento, Natanael Cano mencionó que le encanta Belinda y se derrite por ella . Por su parte, la cantante lo dejó sin más palabras.

Nata diciendo que le encanta Belinda y que se derrite por ellapic.twitter.com/vF8dg8EQOJ — Nata Montana (@DonNataReturned) August 24, 2024

Los mejores momentos del concierto de Natanael Cano: Los reyes de los corridos tumbados

Para muchos, los artistas que han sido decisivos en el éxito de los corridos tumbados son: Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Natanael Cano.

En esta ocasión, el famoso cumplió el sueño de sus fans al invitar a sus compañeros y cantar junto a ellos éxitos como “Vino Tinto” o “AMG” .

Peso Pluma llega al escenario para cantar por primera vez juntos “Vino Tinto”pic.twitter.com/VGVE4wrVCV — Nata Montana (@DonNataReturned) August 24, 2024

Los mejores momentos del concierto de Natanael Cano: Transmisión por Disney+

Si aún no están convencidos de la consolidación de los corridos tumbados como un género de peso en México, la plataforma streaming Disney+ adquirió los derechos del concierto para transmitirlo en vivo.

Esto, sin importarle la temática, las letras de las canciones y las acciones de Natanael Cano en el escenario, quien fumó, bebió, insultó, bromeó y habló de temas relacionados al crimen organizado .

Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros de la CDMX (@DonNataReturned/X)

Los mejores momentos del concierto de Natanael Cano: El momento Cuerno Azulado

Quizá el corrido más controversial de los últimos años es “Cuerno Azulado”, de Natanael Cano, pues habla de supuestos acuerdos entre el gobierno federal y el grupo de narcotraficantes liderado por ‘El Chapo’.

La canción fue vetada del álbum de estudio un día antes de su estreno y se convirtió en leyenda para sus fans, quienes siempre la piden a pesar de que el cantante dejó entrever que su vida correría peligro si llegaba a interpretarla.

Y, pese a la controversia, el famoso no temió y la cantó frente a 65 mil personas y todos los televidentes de Disney+, no sin antes herir sus sentimientos afirmando que no la entonaría.

Nata engañándonos a todos diciendo que hoy no va a cantar Cuerno Azulado jajajaj pic.twitter.com/D4Dfafzn6B — Nata Montana (@DonNataReturned) August 24, 2024

Los mejores momentos del concierto de Natanael Cano: Homenaje a Ariel Camacho

Natanael Cano dedicó un homenaje a Ariel Camacho, músico, compositor, vocalista y fundador de Los Plebes del Rancho.

Su carrera terminó trágicamente en 2015 debido a un accidente de coche.

Su voz fue una inspiración para muchos intérpretes actuales de los corridos tumbados y el regional mexicano.