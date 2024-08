Natanael Rubén N, mejor conocido como Natanael Cano, no será detenido por el delito de cohecho, sin embargo, no se libró de todo y la Fiscalía de Sonora asegura que pagará por sus actos.

Fue el pasado lunes 19 de agosto que el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, fue vinculado a proceso por el delito de cohecho, tras exhibir de su propia mano cómo cometía dicho crimen.

Y es que el 29 marzo, como narra la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el imputado Natanael Cano, conducía a exceso de velocidad sin placas cuando fue detenido; para evitar el juicio, dio dinero a los oficiales.

Natanael Cano no será detenido por el delito de cohecho, pero no se libró del todo

Fue en entrevista para distintos medios de comunicación que el fiscal de Sonora, Gustavo Salas, confirmó que Natanael Cano no será detenido pero su proceso continuará por el delito de cohecho.

Aclaró a su vez que Natanael Cano recibió las medidas cautelares correspondientes, como la presentación bimestral ante el juzgado y la prohibición para salir del país, además de una multa, sin embargo no sería todo.

Y es que tras la exhibición de Natanael Cano del delito de cohecho, la Fiscalía de Sonora buscará que se cumpla la ley y no quede impune su conducta, la cual fue viralizada en redes sociales, ya que lo compartió en su cuenta de Instagram.

Agregó que por el delito de cohecho, Natanael Cano podría pasar desde 6 meses hasta dos años en la cárcel, de ser encontrado culpable; aunque en caso de que salga del país, se ordenará su detención inmediata.

En referencia a los oficiales a quienes Natanael Cano entregó dinero para evitar las multas correspondientes por exceso de velocidad y circular sin placas, tendrán una audiencia inicial el próximo 10 de septiembre.

Natanael Cano no será detenido pero ahí no queda su proceso (Natanael Cano vía X)

¿Conciertos de Natanael Cano se cancelan? Esto pasará con sus presentaciones tras ser vinculado a proceso por cohecho

Ante el proceso penal que enfrenta Natanael Cano por el delito de cohecho y que tal como mencionó el titular de la Fiscalía de Sonora, podría llevarlo a prisión, surge una duda.

¿Conciertos de Natanael Cano se cancelan? La Fiscalía de Sonora declaró que el intérprete tiene prohibido salir del país, por lo que de momento no puede realizar eventos en Estados Unidos o el extranjero.

Sin embargo, no tiene ninguno programado fuera y los conciertos de Natanael Cano en México no presentan problema; el artista tampoco ha manifestado que no vaya a asistir en sus redes sociales.

Estos son los conciertos de Natanael Cano que se esperan en fechas próximas:

23 de agosto, Estadio GNP Seguros en Ciudad de México (CDMX)

29 y 30 e agosto en el Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco

13 de diciembre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla de Zaragoza

Igualmente, el 28 de a gosto de 2024 se espera que Natanael Cano asista al Feria Nacional Potosina (Fenapo 2024) en el Teatro del Pueblo en San Luis Potosí.

Respecto a esto, el gobernador Ricardo Gallardo descartó que el delito de cohecho de Natanael Cano le impida cantar, por lo que también estará en la presentación de Floid Mayweather en la Arena CDMX.