Este sábado 9 de septiembre son los Premios Ariel 2023 en el Teatro Degollado de Guadalajara. Acá te compartimos la lista de ganadores en cada categoría.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) otorga los Premios Ariel 2023 para reconocer a lo mejor del cine nacional e iberoamericano.

La edición 65 de los Premios Ariel destacar por salir de la CDMX para instalarse en Guadalajara con el objetivo de descentralizar nuestro cine.

Cabe señalar que en los Premios Ariel 2023, la película de terror Huesera lidera las nominaciones

A continuación, te compartimos la lista de las producciones que se han llevado la estatuilla de los Premios Ariel 2023.

Premios Ariel 2023 (PROCINE / CDMX)

Premio Ariel 2023: El año del radio gana en la categoría Mejor Cortometraje de Animación

El primer Premio Ariel 2023 de la noche fue para “El año del radio” de Samuel Kishie Lopo en la categoría de “Mejor Cortometraje de Animación”.

Estos fueron los cortos animados nominados a la categoría

Bouclette

El año del radio

K8

La melodía torrencial

Los cuervos

Premio Ariel 2023: Las nubes son de música gana en la categoría Mejor Cortometraje Documental

El premio Ariel 2023 a “Mejor Cortometraje Documental” lo recibe Enrique García Meza por “Las nubes son de música”.

Estos fueron los cortos documentales nominados a la categoría:

La evaluación

Las nubes son de música

Mi reino

Mira el cielo

No te agüites

Premio Ariel 2023: Agustina gana en la categoría Mejor Cortometraje de Ficción

La directora Luciana Herrera Caso fue galardonada con el Premio Ariel 2023 por Agustina que participó en la terna de Mejor Cortometraje de Ficción.

Estos fueron los cortos de ficción nominados en la categoría:

Agustina

Aire

El grillo

En cualquier lugar

Pitbull

Premio Ariel 2023: Huesera gana en la categoría Mejores Efectos Especiales

Huesera consiguió el Premio Ariel 2023 en la categoría Mejores Efectos Especiales. La película de terror se ha convertido en toda una revelación.

Estas fueron las películas nominadas en la categoría:

El norte sobre el vacío

El poderoso victoria

Huesera

La caída

Mal de ojo

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Bardo gana en la categoría Mejores Efectos Visuales

Los Mejores Efectos Visuales fueron para Bardo, de Alejandro González Iñárritu- de 60 años de edad-, cinta que también fue nominada al Premio Oscar 2023.

Estas son la películas que compitieron en la categoría:

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

El norte sobre el vacío

Huesera

La exorcista

Mal de ojo

Premio Ariel 2023: Emilia Berjón gana en la categoría Mejor Revelación Actoral

El Premio Ariel 2023 reconociendo las actuaciones revelación fue para Emilia Berjón- de 17 años de edad-.

Estos son los actores y actrices que compitieron en la categoría:

Eustacio Ascacio – Zapatos rojos

Emilia Berjón – Trigal

Déja Ebergengi – La caída

Diego Armando Lara – El reino de Dios

Isabel Luna – Huesera

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Úrsula Pruneda gana en la categoría Mejor Coactuación Femenina

Trigal y Úrsula Pruneda- de 52 años- sorprendieron en los Premios Ariel 2023 llevándose la estatuilla dorada por su coactuación.

Estas fueron las actrices nominadas en la categoría:

Mayra Batalla – Huesera

Dolores Heredia – El norte sobre el vacío

Martha Claudia Moreno – Huesera

Nicolasa Ortíz Monasterio – Trigal

Trigal Úrsula Pruneda – Trigal

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Raúl Briones gana en la categoría Mejor Coactuación Masculina

El actor Raúl Briones ganó en la terna de Mejor Coactuación Masculina de los Premios Ariel 2023.

Estos son los actores que compitieron en la categoría:

Fernando Bonilla – El norte sobre el vacío

Raúl Briones – El norte sobre el vacío

Juan Daniel García Treviño – La civil

Jorge A. Jiménez – La civil

Francisco Rubio – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Alejandro González Iñárritu y Mónica Zalazar gana en la categoría Mejor Edición

Alejandro González Iñárritu y Mónica Zalazar consiguieron la segunda estatuilla de la noche en la terna de Mejor Edición en la ceremonia de los Premios Ariel 2023.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

El norte sobre el vacío

Huesera

La civil

Ruido

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Bardo gana en la categoría Mejor Fotografía

Darius Khondji- de 67 años- logró un Premio Ariel en Mejor Fotografía por su destacada colaboración en Bardo.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

El norte sobre el vacío

Huesera

Ruido

Zapatos rojos

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Argentina 1985 gana en la categoría Mejor Película Iberoamericana

La categoría de Mejor Película Iberoamericana en los Premios Ariel 2023 fue Argentina 1985 de Santiago Mitre- de 42 años de edad-.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

1976 (Chile)

Argentina, 1985 (Argentina)

As Bestas (España)

Carajita (República Dominicana)

Los reyes del mundo (Colombia)

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Bardo gana en la categoría Mejor Diseño de Arte

El equipo de Bardo en el departamento de Diseño de Arte consiguió el Premio Ariel 2023 para la cinta de Alejandro González Iñárritu.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

El norte sobre el vacío

Huesera

La caja

Zapatos rojos

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Huesera gana en la categoría Mejor Maquillaje

Adam Zoller se consagró con el Premio Ariel en la categoría Mejor Maquillaje por su excelente trabajo en Huesera.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

El norte sobre el vacío

Finlandia

Huesera

La civil

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Bardo gana en la categoría Mejor Vestuario

Nuevamente, Bardo se confirmó en los Premios Ariel 2023 como una de las ganadores de la noche con su reconocimiento a Mejor Vestuario.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

El norte sobre el vacío

El poderoso Victoria

Finlandia

Huesera

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Bardo gana en la categoría Mejor Sonido

Bardo de Iñárritu volvió a sorprender como la favorita. Esta vez ganó a Mejor Sonido.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

El norte sobre el vacío

Huesera

La civil

Manto de gemas

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Zapatos Rojos gana en la categoría Mejor Música Original

La categoría de Mejor Música Original fue para Zapatos Rojos, sorprendiendo a cintas como Huesera que era la favorita.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Cartas a distancia

El norte sobre el vacío

Huesera

Zapatos rojos

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Huesera gana en la categoría Mejor Guion Original

Huesera se llevó el Premio Ariel 2023 en una de las categorías importantes: Mejor Guion Original. La cinta fue escrita por Michelle Garza Cervera y Abia Castillo.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

El norte sobre el vacío

Huesera

La caída

La caja

La civil

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Huesera gana en la categoría Mejor Ópera Prima

La película de terror Huesera también se consolidó con el Premio Ariel 2023 a Mejor Ópera Prima, que celebra las nuevas voces del cine mexicano.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

Huesera

Manto de gemas

Pedro

Trigal

Zapatos rojos

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Dioses de México y Teorema de tiempo ganan en la categoría Mejor Largometraje Documental

El “Mejor Largometraje Documental” tuvo la victoria de dos cintas: Dioses de México y Teorema de tiempo.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

Cartas a distancia

Dioses de México

Home is somewhere else

Teorema de tiempo

Users

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Home is Somewhere Else gana en la categoría Mejor Largometraje de Animación

La excelente Home is Somewhere Else triunfa como mejor película de Animación en los Premios Ariel 2023.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios

Home is somewhere else

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Daniel Giménez Cacho gana en la categoría Mejor Actor

Daniel Giménez Cacho- de 62 años- se consolidó por su gran actuación en Bardo y fue reconocido en los Premios Ariel 2023.

Estos son los actores que compitieron en la categoría:

Daniel Giménez Cacho –BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Álvaro Guerrero – La civil

Cuauhtli Jiménez – Finlandia

Hernán Mendoza – La caja

Gerardo Trejoluna – El norte sobre el vacío

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Arcelia Ramírez gana en la categoría Mejor Actriz

Por su actuación en La Civil, Arcelia Ramírez- de 55 años de edad- consiguió el Premio Ariel 2023.

Estas son las actrices que compitieron en la categoría:

Marta Aura – Coraje

Julieta Egurrola – Ruido

Arcelia Ramírez – La civil

Natalia Solián – Huesera

Karla Souza – La caída

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: Alejandro González Iñárritu gana en la categoría Mejor Dirección

En la categoría de Mejor Dirección triunfó Alejandro González Iñárritu con Bardo. En su discurso el cineasta celebró estar nominado con directoras mujeres.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

Natalia Beristáin – Ruido

Michelle Garza Cervera – Huesera

Alejandro González Iñárritu – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Alejandra Márquez Abella – El norte sobre el vacío

Lucía Puenzo – La caída

Premios Ariel 2023 (@AcademiaCineMx / Twitter)

Premio Ariel 2023: El norte sobre el vacío gana en la categoría Mejor Película

Pese a que muchos esperaban que Huesera también ganara a Mejor Película, sorpresivamente, El norte sobre el vació obtuvo la ansiada estatuilla de los Premios Ariel.

Estas fueron las películas fueron nominadas a la categoría:

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

El norte sobre el vacío

Huesera

La caída

La civil