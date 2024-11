Irina Baeva sería pareja oficial de Giovanni Medina, el empresario ex de Ninel Conde, y no hay duda, pues un video los muestra muy juntitos yendo a una suite de lujo en Las Vegas.

Más de una prueba hay de que Irina Baeva de 32 años de edad, habría conquistado el corazón de Giovanni Medina, un empresario conocido por ser la expareja y padre del hijo menor de Ninel Conde.

Y es que no solo se tratan de especulaciones, sino que hay video de los dos muy juntitos en un prestigioso hotel de Las Vegas cuando fueron interceptados.

Lo curioso es que tiempo atrás, existieron rumores de que Giovanni Medina de 34 años de edad, tenía un romance con Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel Soto y el más reciente ex de Irina Baeva.

¿Son novios? Captan a Irina Baeva con Giovanni Medina muy juntitos

A cuatro meses de que Irina Baeva y Gabriel Soto de 49 años de edad, hicieran oficial su rompimiento, a la actriz ya se le vincula amorosamente con Giovanni Medina.

Fue a través de las cámaras de Chisme No Like que se captó a Irina Baeva paseándose muy juntita de Giovanni Medina, ex de Ninel Conde.

Giovanni Medina (Agencia México)

Pese a que el video no muestra que se agarren de la mano o una cariñosa muestra de afecto, es notorio que ambos se paralizan cuando Javier Ceriani, el conductor de Chisme No Like, los intercepta y les celebra, “la linda parejita, los descubrí”.

Aunque Giovanni Medina le advirtió que no le iba a responder nada, no negó la relación ni afirmó tener algo con Irina Baeva, quien en todo momento se dedicó a solo caminar junto al empresario.

Sin embargo, la información de Javier Ceriani es que Irina Baeva y Giovanni Medina iban regresando de la Fórmula 1 en Las Vegas y se dirigían a la suite donde se hospedaban en Encore, un prestigioso hotel.

Y es que el conductor aseguró que Irina Baeva y Giovanni Medina estaban compartiendo la misma y lujosa suite.

“Vinieron a Las Vegas, pasaron todo el fin de semana en esta suite, son las más caras de Las Vegas (...) Irina Baeva y Giovanni Medina juntos en Las Vegas en la fórmula 1, es la 1:20 de la madrugada y llegan a la suite del Encore”. Javier Ceriani, conductor.

Por otra parte, el conductor señaló que Irina Baeva ya andaba con Giovanni Medina antes de que se hiciera público su rompimiento con Gabriel Soto.

¿Irina Baeva es novia de Giovanni Medina? Hay más pruebas de su relación

Irina Baeva y Giovanni Medina fueron captados en Las Vegas donde se asegura estaban durmiendo en la misma suite, pero eso no es todo.

Kadri Paparazzi también compartió información sobre el romance señalando que desde hace algunas semanas, estuvieron cenando en un restaurante de Lomas de Virreyes, CDMX.

El Lobo de Kadri Paparazzi detalló Giovanni Medina trae incluso bien cuidada a Irina Baeva de los paparazzis -al menos en México- pues tiene un equipo fuerte de seguridad cuando salen.

Sin embargo, eso no pasó en Las Vegas, pues Kadri Paparazzi los captó en el Encore, donde Chisme No Like también los grabó.

Según la descripción, Giovanni Medina trata “como a una princesa” a Irina Baeva.

Giovanni Medina también habría sido el novio de Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel Soto

Mucho se podría decir de Irina Baeva y Giovanni Medina, pero lo que más llama la atención es que al empresario también se le vinculó con Geraldine Bazán meses antes.

Geraldine Bazán, actriz. (Agencia México)

Tal parece que Irina Baeva y Geraldine Bazán tienen los mismo gustos, pues así como Gabriel Soto fue el esposo de Bazán y luego de Baeva, algo similar pasó con Giovanni Medina.

Aunque nunca se confirmó nada, en varios momento del 2024 se captó a Giovanni Medina con Geraldine Bazán; concierto de Luis Miguel, saliendo del cine, viajando juntos.

En una de sus más claras respuestas sobre Giovanni Medina, Geraldine Bazán dijo “cuando esté enamorada se va a notar”, pero también presumió “soy más recelosa de mi vida privada y sentimental”.

Y es que aunque Geraldine Bazán negó estar enamorada de Giovanni Medina, para muchos periodistas de espectáculos sí salieron y eran novios, pero el amor no proliferó a más.