El comediante mexicano Flaco Ibáñez, reveló que su vestuario de ‘Vecinos’, con el que da vida a ‘Jorjais’, un vagabundo del edificio en la historia del programa, tiene una anécdota especial.

El Flaco Ibáñez le compró específicamente la gabardina que utiliza en la serie de Televisa, a una persona en situación de calle.

Asimismo, dejó saber que este vestuario, que iba acompañado de un pantalón, lo adquirió hace varios años y no solo lo ha utilizado para dar vida a ‘Jorjais’.

Esta es la historia detrás del vestuario de ‘Jorjais’

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el Flaco Ibáñez compartió a quién y cómo le compró la gabardina que utiliza para ‘Vecinos’.

Relató que es una prenda bastante vieja y ha sido su vestuario para una gran cantidad de proyectos como actor.

Flaco Ibáñez (Instagram/@vecinosoficial)

“Esa gabardina tiene conmigo aproximadamente como 45 años y ha hecho cine, ha hecho teatro y ahora en Vecinos”, narró.

El comediante explicó que vio a lo lejos a un hombre en situación de calle y le llamó la atención su vestimenta, por lo que le dio aproximadamente 150 pesos mexicanos a cambio de su ropa.

Me llamó tanto la atención que lo vi y le dije: ‘Te compro el gabán y te compro los pantalones’, eran doble pantalón. No me acuerdo cuanto le pagué, pero para el era mucho, haz de cuenta 150 pesos, algo así'”, relató.

De inmediato, el hombre aceptó y le entregó las prendas en ese preciso momento, sin pensarlo demasiado.

Flaco Ibáñez (Instagram/@vecinosoficial)

“Ahí mismo se encuero el wey se puso otros pantalones todos rotos que traía, se puso otra camiseta, lo mandé a lavar, etc, etc”, precisó.

Reveló que en realidad le pidió la ropa para su personaje en ‘Una gallina muy ponedora’ y finalmente terminó utilizándolo para muchas otras películas, series y obras de teatro.

“Era para una película que hice con Isela Vega y Andrés García que se llama Una gallina muy ponedora, ahí hacía a un teporocho del pueblo”, agregó el Flaco Ibáñez para concluir.