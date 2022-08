Bad Bunny se ha destacado por complacer a sus seguidores con regalos y otro tipo de gestos, pero ahora una fan le robó un beso y su rostro lo dijo todo.

El cantante puertorriqueño se encuentra realizando la gira ‘Un verano sin ti’ y realizará tres concierto en su país natal.

Fue ahí donde causó gran controversia al expresar su opinión sobre el gobernador de Puerto Rico.

El conejo Malo se quejó porque tuvo que alquilar generadores eléctricos para que su concierto se llevara a acabo.

“Tenemos un gobierno encima jodiéndonos todos los días. El peor sistema eléctrico, el único lugar donde cuando me voy a presentar tengo que poner 15 plantas eléctricas industriales” dijo en cu concierto Bad Bunny.

A pesar de todo, Bad Bunny rompió el récord en número de asistentes en el Coliseo de Puerto Rico.

Bad Bunny (@badbunnyinfope / Twitter)

Fan le roba un beso Bad Bunny y el se va contento

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una fan le roba un beso a Bad Bunny.

En las imágenes se ve al cantante caminando por un antro cuando una fan se acerca, él le iba a dar un beso en la mejilla, pero ella movió la cabeza y se lo dio en la boca.

Incluso Bad Bunny la toma del rostro y luego le sonríe, mientras la joven sigue bailando y lo graba con su celular.

La reacción del cantante fue de sorpresa y se le queda viendo a su fan, pero después sonrió y siguió su camino.

Esto habría ocurrido en el after party de uno de sus conciertos en Puerto Rico y los fans del Conejo Malo ya reaccionaron al video.

Algunos aplaudieron la astucia de la fan para darle el beso en a boca a Bad Bunny, pero otras la tacharon de aprovechada.

También se preguntaron cómo sería la reacción de Gabriela Berlingeri, la novia del cantante, y otros manifestaron que ya estaría acostumbrada a este tipo de acciones.

Por otro lado, Bad Bunny fue criticado por no querer intercambiar sus gafas con una fan, en uno de sus conciertos en Puerto Rico.

En otras ocasiones el cantante ha tenido el gesto de dar sus lentes a algunos de los asistentes a su concierto.

Pero esta vez el cantante se negó hacerlo, tomó los lentes y luego se los devolvió a su fan, hasta le dijo que lo iba a pensar.

Algunos lo acusan de no aceptar los lentes por no ser de marca, pero otros manifestaron que Bad Bunny no estaba obligado a realizar el intercambio.