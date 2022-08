Durante un podcast Kimberly Flores y Edwin Luna revelaron cual fue la cantidad de la propina que la modelo le habría robado al mesero.

Y es que la cantidad de dinero que el cantante de 35 años de edad, Edwin Luna, dejo en el restaurante habría sido la causa de la confusión de la modelo.

Pues al momento que Kimberly Flores tomó el dinero de la mesa creyó era el cambio de la cuanta por lo que se burló y desees devolvió el dinero.

En redes sociales, el video de Kimberly Flores robándole la propina a un mesero de un restaurante en Mazatlán se comenzó a hacer viral.

Tanto así que durante un podcast junto con su esposo, el vocalista de la Trakalosa de Monterrey, Kimberly Flores reveló lo que ocurrió y la cantidad la propina.

De acuerdo con la guatemalteca de 33 años de edad, el video tiene más de un mes y medio desde que se grabó y compartió en redes sociales.

Y explicó en ese monto se encontraba en una taquería famosa de Mazatlan junto a su esposo sus hijos, familiares y otros colaboradores.

Por lo que la cuenta a pagar era una suma alta al igual que la propina la cual era del 20 por ciento; sin embargo a diferencia de otras ocasiones el cantante decidió pagar en efectivo.

“Ese día como éramos muchos, la cuenta era un poquito alta y me acuerdo que dejé el 20.”

Por lo que cuando se estaban retirando del restaurante, la modelo habría confundido la propina con el cambio del cantante y la tomó mientras este se fotografiaba con sus fanáticos.

“Entonces yo supongo, porque no me acuerdo, que pensaste que me estaban regresando el cambio porque se veía bastantito dinero”

Edwin Luna