Aunque ya pasaron tres años del lanzamiento de “Ya no somos ni seremos” de Christian Nodal de 26 años de edad, El Temach no dejó pasar el análisis de uno de sus más grandes éxitos.

Esta vez dejando el odiado y amado, Conoce al Alfa, El Temach de 39 años de edad, compartió el análisis de “Ya no somos ni seremos” de Christian Nodal a El TemachVlog.

Pero ¿qué tanto tiene que decir El Temach de Christian Nodal? Se ve que no ha visto sus videos para alfas, dice.

El Temach sabe que Christian Nodal sigue en auge y demostró estar bien enterado del chisme que involucra a Belinda, Cazzu y ahora, Ángela Aguilar.

Y es que el youtuber dedicó un video de El TemachVlog a Christian Nodal, para analizar la letra de “Ya no somos ni seremos”, canción lanzada hace 3 años y que se vio ligada totalmente a Belinda.

Pero ¿qué tiene qué decir El Temach de Christian Nodal?

Aunque El Temach aseguró que la canción de Christian Nodal habla del “honor de salir adelante ante una relación fallida”, no le perdonó los errores al echarse la culpa de que la relación no funcionara.

El primero que detectó fue que a Christian Nodal se le olvidó que “el internet no olvida”, y llamó a sus seguidores a no publicar post de “indirectas muy directas” porque luego se los pueden revivir.

Ante el verso, “Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo”, El Temach advirtió que es algo que siempre anda diciendo de “las morras” en su canal de YouTube.

Asimismo, El Temach no se guardó la ‘peor’ de las equivocaciones, al escuchar que Christian Nodal se echaba la culpa de su relación fallida.

“Yo tuve la culpa, como nos encanta sentir que somos el malo porque esa es la fantasía, si yo soy el malo, lo puedo reparar ¿qué pasa cuando te echas la culpa y la carga del fracaso. Luego por eso ruegan.

No, no tuviste la culpa, y no importa lo que arregles, esa morra no va a volver”.

El Temach, youtuber.