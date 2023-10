Luis Antonio López conocido artísticamente como El Mimoso, consumió bebidas alcohólicas en el escenario, ¿qué salió mal? TODO.

Hoy El Mimoso, cantante de 43 años de edad, es blanco de críticas por ofrecer un concierto extremadamente borracho, según se ve en un video que se hizo viral en TikTok.

El Mimoso borracho (TikTok)

El Mimoso se emborracha en pleno concierto y todo queda en video

Cada vez es más común ver a cantantes y agrupaciones consumir alcohol arriba del escenario, por ello fans de El Mimoso no lo vieron mal cuando comenzó hacerlo.

No obstante, pronto cambiaron de opinión y es que El Mimoso, durante su concierto en Aguascalientes se emborrachó y le era imposible ocultarlo.

En Internet circula un video que muestra al exintegrante de Banda El Recodo luciendo pantalón y playera oscura a juego con un saco negro con impresos dorados.

Al cantante le cuesta mantenerse en pie y su cara lo dice todo, se pasó de copas. De fondo se escucha la dramática canción “Ya lo sé”.

Fans no saben ni qué pensar de El Mimoso borracho

La borrachera de El Mimoso pronto se viralizó y es que sus fans no saben ni qué pensar. En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar.

Mientras que algunas personas se burlan de El Mimoso borracho otros más están preocupados por él ya que nunca lo habían visto en ese estado.

“Hasta cruda me dio solo de verlo. Qué ganotas de andar bien mimoso”, “¿Qué pasó con El Mimoso si no toma?”, “Pero El Mimoso ya dejó de tomar”,

“Mimoso no toma”, “Se moja para disimular la miadota que se acababa de echar”, “Conozco a mucha gente que se pone así ¿cuál es el problema?”,

“Iba tan bien, en toda la pandemia se la pasó diciendo que ya no tomaba, en serio creí que no lo haría de nuevo”, “Se les olvida que es trabajo y le deben un respeto al público no va a la fiesta”, expresan entre comentarios.

Así como se preocupan por su salud, fans también le piden respeto ya que pagaron un boleto para verlo cantar y se llevaron una gran sorpresa.

Hasta el momento el intérprete no se ha expresado al respecto.