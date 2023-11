David Faitelson incomoda a Galilea Montijo -de 50 años de edad- recordándole su noviazgo con Cuauhtémoc Blanco en pleno programa en vivo.

Por primera vez, David Faitelson visitó el programa Hoy, donde se mostró muy feliz con la nueva etapa en su trayectoria al ser parte de los comentaristas de TUDN.

Galilea Montijo y Raúl Araiza se mostraron muy contentos de contar con David Faitelson -de 55 años de edad- pues resaltaron el gran trabajo que ha realizado en el mundo deportivo.

Sin embargo, David Faitelson no perdió la oportunidad de incomodar a Galilea Montijo al recordarle su pasado amoroso.

En pleno programa de Hoy, David Faitelson recordó que Galilea Montijo salió por un tiempo con el futbolista Cuauhtémoc Blanco, de 50 años de edad.

David Faitelson sorprendió a sus seguidores al revelar que sería parte de los comentaristas de TUDN, luego de su paso por TV Azteca y ESPN.

Como parte de su presentación, David Faitelson acudió al programa Hoy en donde fue recibido por Galilea Montijo y Raúl Araiza.

Durante su conversación, David Faitelson confesó que no se imaginaba estar en Televisa trabajando, después de que ha sido muy crítico.

Ante la pregunta de Galilea Montijo sobre si se había imaginado estar en Televisa, David Faitelson respondió:

“No Galilea, no me lo imaginaba, la verdad no me lo imaginaba, mucho menos estar aquí con ustedes en un programa, pero bueno, así es la vida, la vida da giros, vueltas”.

David Faitelson