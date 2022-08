Aleks Syntek volvió a dar de qué hablar en redes sociales, luego de que sacara a relucir su misoginia al decir qué mujeres no le gustan y los internautas le recordaron su escándalo relacionado con un menor de edad.

El cantante acaba de ser uno de los mentores de La Academia y seguido con su carrera musical.

Sin embargo, en varias ocasiones ha sido criticado por su opiniones o videos donde causa un pena ajena, como la entrevista que tuvo con Pedro Prieto para su podcast Auténtico.

Aleks Syntek se encontraba hablando sobre la belleza y dijo que tenía un choque cultural con esta época, porque a él le gustaban las mujeres ‘naturales’.

“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje, no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas, o que sean todas buenotas (...) híjole, nada de eso me gusta” dijo el cantante en la entrevista.

El cantante prosiguió diciendo cómo eran las mujeres que le atraían: “Me atraen las chicas sencillas, como dicen los gringos de ‘the girl next door´”.

Pero no quedaron ahí los comentarios misóginos de Aleks Syntek, pues dijo que había una serie de contradicciones en la ideología de las mujeres, pues estaba de acuerdo de pelear en contra de la violencia, pero al mismo tiempo se contradecían.

“En esta época hay mucho abuso contra la mujer y que hay muchos violadores, pero por otro lado, esa misma mujer que se queja de eso, está perreando y ama la música misógina de los reguetoneros, entonces ¿qué está pasando? Ah pero me dejas mi libertad sexual y vamos a perrear (...) estás diciendo que se respete y al mismo tiempo te gusta el perrero y que cosifiquen a la mujer a través de una canción ¿dónde está la congruencia?” Aleks Syntek

Tunden a Aleks Syntek por sus comentarios misóginos y le recuerdan este escándalo

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y los usuarios comenzaron arremeter contra Aleks Syntek.

Incluso le recordaron cuando un adolescente británico de 17 años, aseguró que el cantante lo acosó con mensajes como “Me gustan los niños lindos como tú”.

“Y él se puso pelo”, “Yo creí que le gustaban los adolescentes ingleses”, “Me caía mejor cuando era pelón, o sea cuando era natural” y “Para mí que ya lo van a funar” fueron algunos de los comentarios en el fragmento de video en TikTok.

Usuarios de redes sociales critican a Aleks Syntek (Tiktok/Pedroprieto)

Hasta el momento Aleks Syntek no se ha pronunciado por sus comentarios poco atinados, pero las redes sociales no la perdonaron y hasta el tiktoker Damián Cervantes se burló de él con un video donde le pregunta sobre su injerto de cabello.