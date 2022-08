Durante el segundo episodio de su nuevo podcast con Edwin Luna, Kimberly Flores confesó como fue que casi se la lleva la policía por trabajar en un antro.

De acuerdo con la modelo guatemalteca de 33 años de edad, Kimberly Flores, ella trabajaba como bartender en el antro de su primo.

Para evitar a la policía Kimberly Flores confesó que tuvo que esconderse en el techo del establecimiento con ayuda de su jefe.

En el segundo episodio de su podcast con Edwin Luna, Kimberly Flores habló sobre todos los trabajo que ha tenido a lo largo de su vida.

Y mientras Kimberly Flores hablaba de su trabajo como bartender en el antro de su primo confesó como fue que la policía casi se la lleva.

De acuerdo con la modelo guatemalteca ella empezó trabajara desde los 14 años de edad vendiendo perfumes y cremas de catálogo.

Sin embargo a los 17 años, siendo aún menor de edad, entro a trabajar como bartender al antro de su primo junto a sus hermanos.

Debido a la escuela, la modelo aseguró solo trabajaba dos días a la semana y ocasionalmente la policía hace revisiones rutinarias a todos los bares.

Por lo que en una ocasión, mientras ella se encontraba trabajando de forma ilegal, llegó la policía al establecimiento y tuvieron que esconderla.

Su primo y su hermano contó de lo que recordaba, la ayudaron a subirse a la parte media entre el techo y el cielo falso.

“Una vez no cayó la policía y me tuvieron que esconder en el techo, no recuerdo, solo recuerdo que me subieron en como un techo de esos que tiene como cielo falso”

Kimberly Flores