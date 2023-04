Victoria Ruffo sabe que los suyo es la lloradera, pero ya le está estorbando para avanzar, pues también le gustaría hacer reír al público.

Desde 1979, Victoria Ruffo ha estado activa en la televisión y teatro; a sus 60 años de edad, sigue siendo protagonista de los melodramas.

La actriz ha participado en telenovelas como:

El talento de Victoria Ruffo consiste en transmitir las historias y una de sus mejores habilidades es llorar.

A pesar de que los melodramas son lo suyo, ahora Victoria Ruffo participa en la puesta en escena ‘Los amantes perfectos’.

Durante la conferencia virtual de la obra Los amantes perfectos, Victoria Ruffo mencionó que le gusta participar en una obra con tintes cómicos.

A pesar de lo mucho que se divierte con la comedia, Victoria Ruffo no estaría dispuesta a abandonar el drama.

“Yo soy chillona, ya lo saben, soy dramática, pero en teatro me gusta reírme también y hacer reír a la gente un poquito, yo no soy comediante, pero me gustaría poder hacer reír en teatro”

Victoria Ruffo