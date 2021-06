Victoria Ruffo es una de las actrices favoritas de la televisión mexicana, de ahí que sea conocida como la ‘reina de las telenovelas’.

Desafortunadamente, eso no fue suficiente para que en 2008 Victoria Ruffo consiguiera uno de los personajes que más deseaba interpretar.

Leticia Calderón fue quien terminó con el papel, lo que provocó que Victoria Ruffo la odie desde entonces, según ha confesado la protagonista de ‘Simplemente María’.

Victoria Ruffo acudió como invitada al programa ‘Faisy Nights con Michelle Rodríguez’, donde habló sobre su participación en la telenovela ‘En nombre del amor’.

El melodrama, que fue una adaptación de ‘Cadenas de Amargura’, contó en su reparto con actores como Allisson Lozz, Sebastián Zurita, Arturo Peniche y Leticia Calderón.

Si bien, Victoria Ruffo interpretó a uno de los personajes principales, confesó que no se quedó con el papel que ella deseaba.

Se trataba de la villana ‘Carlota de los Monteros Díaz’, que en la telenovela original interpretó Diana Bracho y en la nueva versión recayó en Leticia Calderón.

Esto, dijo en broma Victoria Ruffo, le generó sentimientos de animadversión en contra de su colega.

Cuando le preguntaron si hay otro personaje que sienta que le hace falta interpretar, Victoria Ruffo dijo que no, pero comentó que le gustaría incursionar más en la comedia.

“Comedia, comedia me gustaría seguir haciéndolo, me encanta, me encanta, sí, me gusta que la gente se ría, me gusta reírme”

Victoria Ruffo