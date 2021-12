Vicente Fernández: Homenaje en Bellas Artes se pospone para 2022

Vicente Fernández: Homenaje en Bellas Artes se pospone a 2022 apuntó René Franco citando a la Secretaría de Cultura.

Pese a que el pasado 12 de diciembre, día de la muerte de Vicente Fernández, la Secretaría de Cultura ofreció Bellas Artes para su homenaje, la familia lo rechazó.

Esto no debido a que los planes del ‘Charro de Huentitán’ eran otros, sino también a que en el pasado le cerraron las puertas como cantante.

En ‘La Taquilla’ programa conducido por René Franco se apuntó que, pese a que la familia de Vicente Fernández había rechazado Bellas Artes, la Secretaría de Cultura insistió.

El día de la muerte de Vicente Fernández, la Secretaría de Cultura se puso en comunicación con la familia del cantante para ofrecerle Bellas Artes para su homenaje.

Sin embargo, la familia rechazó las instalaciones y decidió conmemorar su trayectoria en la Arena VGF en su rancho ‘Los Tres Potrillos’.

Tal parece que la dependencia no se rinde, pues según lo dicho por René Franco, aseguró que sería para 2022 cuando se realice el homenaje al interprete de ‘Acá entre nos’.

Mismo hecho que llevó al locutor a pedir “respeten la voluntad de Vicente Fernández, él no quería ir a Bellas Artes”.

Que Vicente Fernández haya querido ser enterrado en su rancho no es solo por su amor a su tierra, sino por un disgusto que se llevó con directivos de Bellas Artes.

René Franco, locutor de ‘La Taquilla’ recordó que en su momento fue ‘El Charro de Huentitán’ quien pidió acceder a Bellas Artes, sin embargo, lo rechazaron.

Tiempo después, en su gira del adiós, fue el recinto quien buscó a Vicente Fernández, misma invitación que este rechazó rotundamente.

“Cuando yo quería estar me cerraron la puerta por todos lados, ya no me interesa”.

Vicente Fernández en voz de René Franco.