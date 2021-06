Verónica Castro explota contra Yolanda Andrade; “si dices puras pendejadas mejor no digas nada”, señala

Cristian Castro se encuentra en medio de la polémica luego de que Yolanda Andrade reveló a finales de junio que el famoso golpeó a su mamá, hasta el punto de mandarla al hospital.

En entrevista con Janet Arceo, Verónica Castro salió en defensa de su hijo por las acusaciones de agresión y les pidió a las personas que si no tienen nada bueno que decir, mejor no digan nada.

Estas declaraciones surgieron luego de que la primera esposa del cantante, Gabriela Bo refrendará que el cantante tiene actitudes agresivas, lo que apoya las palabras de Yolanda Andrade.

Aunque Cristian Castro se defendió normalizando la violencia y asegurando que en su familia es algo normal este tipo de acciones. El cantante ha sido sumamente criticado.

Por ello su mamá habló sobre el tema y reveló que todo este tipo de ataques en contra de su hijo le duelen demasiado.

“Sí duele bastante, sí me duele que lo estén molestando, a quien no le va a doler que les toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas, yo digo que dios bendiga a mi hijo toda la vida y también que bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia"

Utilizando metáforas, Verónica Castro les recomendó a todas las personas que hablan mal de su hijo que se tapen la boca.

“Hablando de bocas, hay que taparse la boca aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás"

Durante su entrevista la actriz señaló que deberían las personas de dejar de hablar mal de Cristian Castro, ya no tienen idea lo que en realidad pasó.

“El pez muere por su boca, si no tienes nada bueno que decir y dices puras pendejadas mejor no digas nada. La gente si no tiene cosas buenas que decir mejor que no diga nada”

Verónica Castro