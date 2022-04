Vanessa López, exnovia de Eleazar Gómez, dice que merece una segunda oportunidad

En 2017, Vanessa López denunció públicamente al actor Eleazar Gómez por violencia, ahora la exreina de belleza dice que no le guarda rencor y ojalá tenga una segunda oportunidad.

La modelo fue novia del actor Eleazar Gómez por varios años, pero al finalizar la relación, la joven se enfrentó a varios episodios de violencia.

Vanessa cuenta que cuando trató de alzar la voz, nadie le creyó y la acusaron de querer obtener fama a costa de Eleazar Gómez.

Años después del los hechos a los que se enfrentó Vanessa López, Eleazar Gómez agredió a golpes a su entonces novia Tefi Valenzuela. El actor estuvo en la cárcel varios meses, pero al final lo dejaron en libertad al llegar a un acuerdo con la víctima.

Vanessa López sintió coraje cuando no le creyeron, pero ahora le desea lo mejor al actor

Durante una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, la modelo dijo que al vivir violencia en su noviazgo con Eleazar Gómez, espera emprender un proyecto para ayudar a más mujeres que estén viviendo esta situación.

Vanessa López no se arrepiente de haber levantado la voz en contra de Eleazar Gómez, pero se molestó por no causar el impacto que quería, pues intentó que él recapacitara y no se comportara de la misma forma con sus otras parejas.

La reina de belleza espera que Eleazar Gómez haya aprendido sus lección y no vuelva a ser violento. Dijo que no le desea mal y ojalá pueda seguir con su carrera.

“Que le vaya muy bien y ojalá no le afecte para tanto. No le deseo para nada el mal, ya pasaron muchísimos años y yo ya estoy en otros proyectos”. Vanessa López

Menciona que cree que todas personas merecen una segunda oportunidad, pero no le consta que Eleazar Gómez haya recapacitado.

Finalizó diciendo que espera que le vaya muy bien y le den una segunda oportunidad. Vanessa sigue con sus proyectos y su carrera.

Eleazar Gómez ha tratado de regresar a su carrera, incluso le iban a colocar una estrella en una plaza comercial, pero por presión en las redes sociales, los organizadores decidieron retirar la invitación.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, Eleazar Gómez se pronunció por lo hechos y volvió a pedir disculpas por la forma como se comportó, pero todo indica que su carrera tendrá un largo y complicado camino.