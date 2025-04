¿José Luis Reséndez es un homosexual reprimido? Reviven cuando Vanessa Arias narró la tormentosa relación que vivió con el actor.

Vanessa Arias -de 42 años de edad- rompió el silencio y habló sobre la violencia que sufrió a manos de José Luis Reséndez y es que incluso recordó que estuvo a punto de perder la vida.

Durante su conversación, Vanessa Arias recordó como José Luis Reséndez -de 46 años de edad- la maltrataba y todo porque él quería ocultar sus verdaderas preferencias sexuales.

Así narró Vanessa Arias la tormentosa relación que vivió con José Luis Reséndez, quien cree es homosexual reprimido

Fue en 2021 que Vanessa Arias decidió abrir su corazón y relatar el abuso físico que vivió en manos de José Luis Reséndez, con quien había tenido una relación hace más de 20 años.

Vanessa Arias, conductora. (@vannearias)

Durante su conversación, Vanessa Arias relató la tormentosa relación que vivió con José Luis Reséndez, a quien tachó como un homosexual reprimido.

Vanessa Arias recordó que tuvo una relación de cinco años con José Luis Reséndez, la cual estuvo llena de violencia psicológica y física.

“Me quebró costillas, en mi casa no sabían que él me pegaba (…) Mi exnovio con el que dure cinco años y me iba a casar, me golpeó todos los días y me ponía todos los días frente a un espejo y me decía que él estaba conmigo por lástima, porque yo era muy fea” Vanessa Arias

En ese momento, Vanessa Arias confesó que terminó con José Luis Reséndez luego de que lo cachó con un travestí teniendo relaciones sexuales en su cama.

Vanessa Arias destacó que en ese momento se dio cuenta que José Luis Reséndez solo la utilizaba para tapar sus preferencias sexuales.

“Lo que él quería era tapar sus verdaderas preferencias, cuando yo terminé con este tipo yo lo caché con un travestí en la cama” Vanessa Arias

En su conversación, Vanessa Arias señaló que se mostró dispuesta a ser la tapadera de José Luis Reséndez, porque sabía que tenía otras preferencias sexuales.

Vanessa Arias recordó que estaba tan mal su autoestima que incluso prefería tener de esa manera a José Luis Reséndez que perderlo.

“Él me vio, yo muchas veces a él yo le dije ‘yo puedo ser tu mejor tapadera, pero no me mientas y no me hagas sentir tan mal’, a mí me llegaban mensajes de que él era gay, yo misma me metí en su computadora y lo comprobé, pero mi amir era tan ciego, porque ni relaciones sexuales teníamos” Vanessa Arias

Durante su conversación, Vanessa Arias señaló que José Luis Reséndez es de esa manera porque no se acepta.

“Duré tres años con psicólogos, psiquiatra y después me di cuenta de que realmente el del problema es y será él para toda la vida por no aceptarse” Vanessa Arias

Aunque ya había terminado con José Luis Reséndez, Vanessa Arias recordó que todavía sufrió tres años más porque él no la dejaba de amenazar”

“Terminé y todavía sufrí tres años más, porque el tipo me hablaba, me amenazaba, ocho años duró el infierno” Vanessa Arias

Vanessa Arias recuerda que estuvo a punto de perder la vida

Aunque Vanessa Arias no mencionó el nombre de José Luis Reséndez, de inmediato se especuló que hablaba del actor.

Y es que posteriormente, Vanessa Arias volvió a revivir la tormentosa relación que vivió.

En el programa “Siéntese quien pueda”, Vanessa Arias recordó el día que estuvo a punto de perder la vida.

“Era un 24 de diciembre, yo tenía que tomar un vuelo temprano. Lo despierto a él para que me llevara al aeropuerto. Estaba de muy mal humor, y me acuerdo perfecto que ya me iba con las maletas, vivíamos en un primer piso, y había unas escaleras y él me empujó por las escaleras y me pateó estando en el suelo. Me quebró una costilla y estaba toda llena de moretones” Vanessa Arias

Vanessa Arias destacó que no fue la primera ocasión que su novio la maltrataba, sin embargo nunca lo denunció.

“Llegó la mujer policía y les dijo: ‘pues qué habrán hecho para que las golpearan sus maridos así‘. Que me paro y me voy. No sé si era soledad, pero le tenía mucho miedo” Vanessa Arias

Aunque tampoco mencionó su nombre, se ha dado a conocer que Vanessa Arias sufrió violencia por parte de José Luis Reséndez.