Un nieto de Talina Fernández prefiere pasar solo la Navidad pese a invitaciones de la familia y estos son sus planes.

El pasado 28 de junio murió la conductora Talina Fernández a los 78 años de edad, y su familia pasará la primera Navidad sin ella.

Sus hijos pasarán esta festividad por separado, pero llamó la atención que uno de sus nietos la pasará solo en su casa.

José Emilio Fernández Levy pasará Navidad solo pese a la invitaciones de sus familiares

Desde hace un mes, José Emilio Fernández Levy -de 19 años de edad- manifestó que sus planes para Navidad eran pasarla solo en su casa, comiendo pizza y viendo series.

Varios medios se encargaron de contar a Patricio Levy y Ariel López Padilla los planes del nieto de Talina Fernández y ellos lo invitaron a pasar esta festividad con ellos.

José Emilio Fernández (Especial / Especial)

En entrevista con De Primera Mano, José Emilio Fernández Levy contó que sí recibió las invitaciones de su tío, pero prefiere pasar la Navidad solo.

“A mí lo que me gusta de la Navidad sinceramente, siempre ha sido hacer el pavo, hacer la cena de Navidad sinceramente es de lo que más me encanta (...) Tengo muchos amigos en esta vida, familia ya no tanta, pero amigos que son familia por elección, ya me han invitado a sus casas” José Emilio Levy

José Emilio Fernández Levy manifestó que además de su tío Patricio Levy, varios de sus amigos le extendieron la invitación para que pasara Navidad con ellos.

Pero él decidió quedarse solo en su casa: “El 24 si no me voy a casa de algún amigo, cenaré aquí pizza y me la pasaré muy bien conmigo mismo”.

Talina Fernández y su nieto José Emilio Fernández (Agencia México )

José Emilio Fernández Levy ya planeó cómo va celebrar el Año Nuevo

A pesar de que el nieto de Talina Fernández quiere estar solo en Navidad, quiere todo lo contrario para Año Nuevo.

José Emilio Fernández Levy ya planeó una celebración en su casa con sus amigos para esperar el Año Nuevo.

“El 31 habrá reunión aquí en mi casa con todos mis amigos, vamos a pasar el año de la mejor forma ¿No? Todos unidos” José Emilio Fernández

El hijo menor de Mariana Levy es consciente de que sus tíos -Jorge Levy y Patricio Levy- lo quieren y procuran, pero desea tener sus propios planes para Navidad.

José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy (Instagram/@emiliolevyyy)

Sobre su relación con sus hermanas, José Emilio Fernández Levy asegura tener contacto con Paula Fernández Levy y tenerle un profundo amor.

Pero no tiene relación con María Levy , pues siguen teniendo malentendidos por el testamento de su mamá, Mariana Levy.

José Emilio Fernández Levy no descarta tener una relación con su hermana mayor, pero mientras tengan el problema con el testamento de su mamá, seguirán los malos entendidos.