Yina Calderón debería ponerse en contacto con Erika Buenfil, quien dice ve gente muerta, y es que la influencer últimamente dice que un espíritu la molesta pero sobre todo, la manosea...

Sí, la influencer colombiana Yina Calderón, de 31 años de edad, afirma que constantemente se le sube el muerto, y ese muerto, la toquetea al punto que siente sus largas uñas.

“Se me está subiendo el muerto, me da escalofrío y hasta me dan ganas de llorar”, dice la también DJ Yina Calderón.

Así como explica que el espíritu no la deja moverse y que lo más aterrador es que este ser la manosea: “yo le siento las manos y es como si tuviera las uñas largas”.

Dice que el espíritu mañoso la ha perseguido por varios años; sin embargo, es hasta hoy que la visita más seguido por lo que rezó el salmo 91 como la última vez que le pasó, pero esto no solucionó nada.

Parapsicóloga explica presencia de espíritu mañoso

Con la finalidad de recuperar la calma y dar por terminadas tantas noches en vela, Yina Calderón contactó con una parapsicóloga para que la ayude a alejar al espectro.

Por lo que con ayuda de un tarot, la especialista Isabel Goyeneche asegura que la influencer se rodea de espíritus sexuales, lo que se conoce como incubus.

Y que efectivamente está siendo afectada principalmente por envidias por lo que le recomienda una limpia energética o un cierre energético a fin de estar protegida.

Así como asegura que Yina Calderón no es la única persona que pasa por esto ya que este malestar es más común de lo que se piensa, ¿será?

Yina Calderón (@yinacalderonoficial / Instagram)

Yina Calderón se somete a operación de glúteos

Mientras Yina Calderón se reúne con la parapsicóloga para darle solución a su malestar, la influencer ingresó al quirófano para someterse a una operación de glúteos.

Y es que, al igual que Alejandra Guzmán, de 54 años de edad, debido a una mala operación, la DJ sufre desde hace 8 años por biopolímeros que adquirió en esa parte de su cuerpo.