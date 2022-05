Tras sentencia a Ricardo Crespo de 19 años de prisión a por abuso sexual agravado, Daniela Parra reveló que no le interesa que Alexa Parra y Valentina Crespo se hablen.

El martes 17 de mayo se llevó a cabo una audiencia intermedia por el caso de Héctor Parra, en entrevista la abogada Olivia Rubio confesó que había una comunicación entre Alexa Parra y Valentina Crespo luego de que ambas denunciaron a sus papás por abuso sexual.

Daniela Parra fue cuestionada sobre está situación, sin embargo puntualizó que no le interesa que su hermana tenga comunicación con Valentina Crespo pues se tratan de dos casos muy diferentes.

A diferencia del caso de Ricardo Crespo, Daniela Parra espera que su papá Héctor Parra pueda salir de la cárcel luego de que ya cuenta con una nueva defensa.

La fiscal Ernestina Godoy confirmó la sentencia de 19 años en prisión por corrupción de menores en contra de Ricardo Crespo, ex integrante del grupo Garibaldi.

Tras su sentencia muchos usuarios han señalado que Héctor Parra también podría recibir una sentencia, luego de que su hija Alexa Parra lo denunció por abuso sexual.

A casi un año de la detención de Héctor Parra, su hija Daniela Parra sigue confiando que pronto su papá podrá salir de la cárcel.

Al salir de la audiencia intermedia de Héctor Parra, Daniela Parra fue cuestionada sobre las declaraciones que se hicieron sobre que su hermana Alexa Parra había tenido comunicación con Valentina Crespo.

Mamá de Belinda ya no oculta su desagrado por Christian Nodal; aplaude que le llamen “naco”

En el video compartido por el programa Hoy, Daniela Parra puntualizó que es un tema del que no puede hablar ya que desconoce su caso y aseguró que solo se encuentra concentrada en su papá Héctor Parra.

“Desconozco del tema, no puedo opinar porque no conozco la carpeta, no conozco a los involucrados. Si se hablaron pues que se hablen, pero nosotros estamos enfocados en nuestro caso”

Daniela Parra