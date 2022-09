En julio de 2020, Toño Mauri fue diagnosticado con Covid-19, enfermedad que puso en riesgo su vida y la cual vuelve a sorprenderlo a pesar de que le administraron cuatro dosis anticovid.

Así lo dio a conocer el actor Toño Mauri, de 58 años de edad: “Otra vez covid”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de sí mismo con cubrebocas y recostado en una cama.

“Por favor, no bajen la guardia. No se confíen”, suplicó Toño Mauri a sus fans a quienes explicó haberse contagiado de coronavirus pese que cuenta con cuatro vacunas y refuerzos.

Sin embargo, dijo no estar preocupado ya que cuenta con personas que lo cuidan: “Gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento. A mis doctores, mi familia y amigos que están pendiente de mí todo el tiempo”, cita.

Por lo que famosos como Yuri, Alejandro Nones, Paul Stanley y Yordi Rosado, le desean pronta recuperación, al igual que sus seguidores.

“Todo va a star bien”, “Tú eres grande hermano, con todo”, “Cuídese mucho”, “Ánimo”, “Pronta recuperación”, “Fuerza campeón”, “Bendiciones”, “Todo va a estar bien, nuestra oraciones están contigo”, “Dios te sacará adelante de nuevo”, se lee entre comentarios.

Toño Mauri (@antonio.mauri / Instagram)

Toño Mauri por poco muere a causa de complicaciones por Covid-19

En diciembre de 2020, Toño Mauri se sometió a una complicada cirugía luego de haber estado hospitalizado durante ocho meses por Covid-19; recibió un doble transplante de pulmón .

Por lo que en febrero de este año, a Toño Mauri le aplicaron la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19. En aquel momento el actor explicó tener bajas las defensas a causa de los inmunodepresores.

Razón por la que corría el riesgo de acabar en cama cuando le da gripa o se enferma del estómago.

Incluso dijo, junto a toda su familia, temblar de miedo de solo escuchar la palabra Covid, pues nunca olvidará que ésta enfermedad casi termina con su vida.

No obstante, el propio pasó por otro susto en junio pasado cuando tuvo que ser operado de emergencia por una obstrucción en el intestino, lo que nos deja claro que él es un hombre muy fuerte.