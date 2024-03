Toño Mauri no olvida su paso por Fresas con Crema y confiesa que extraña cantar a pesar de que han pasado 41 años desde que estuvo arriba de los escenarios.

En los años 80 se crearon varios grupos de pop y uno de estos fue Fresas con Crema, donde Toño Mauri -de 59 años de edad- debutó como cantante.

El también actor permaneció 5 años en Fresas con Crema y tras dejar el grupo se enfocó en la actuación, pero la “espinita” de la música sigue tentando a Toño Mauri para volver a cantar.

Después de cantar en Fresas con Crema, Toño Mauri participó en varias novelas y actualmente tiene una productora que crea series.

Toño Mauri reveló a De Primera Mano que le hubiera gustado seguir cantando, pues era una actividad que le gusta mucho.

“Me hubiera gustado ser un gran cantante, me hubiera gustado porque la música me encanta, pero yo estoy consciente de que no se puede hacer todo”

Toño Mauri