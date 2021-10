Las lenguas están hablando, se rumora que la expareja de Adamari López se está dando una nueva oportunidad en el amor, por lo que Toni Costa reacciona a rumores sobre romance con Evelyn Beltrán.

El supuesto surgió luego de que seguidores del bailarín notarán que éste se ha estado interactuando con la influencer Evelyn Beltrán, con quien se presume tuvo un encuentro íntimo.

Evelyn Beltrán, supuesta conquista de Toni Costa (@evelynbeltranoficial / Instagram)

Rumor que tomó tanta fuerza por lo que Toni Costa, tomó sus historias de Instagram, donde pidió parar las críticas así como no meterse en vidas ajenas.

“Debemos de aprender a no ir donde no nos inviten, no meternos en lo que no nos importa y no hablar de lo que no sabemos”, escribió sin confirmar o desmentir el supuesto.

Mientras que la influencer Evelyn Beltrán prefirió poner sus redes sociales en modo privado a fin de frenar habladurías.

Toni Costa aborda rumores de bisexualidad

Por otra parte, su supuesto romance con Evelyn Beltrán no son lo único que lo tienen de mal, hoy nuevamente, Toni Costa aborda rumores de bisexualidad.

Y es que recientemente publicó en Instagram un video que lo muestra dándole clases de zumba a un grupo de mujeres por lo que una de sus seguidores pidió que se respetara la bisexualidad del bailarín.

Razón por la que Toni Costa no se quedó callado y de inmediato desmintió tener preferencia por otros hombres.

“@melaniah252 ¿y usted de dónde saca eso, a ver, cuénteme? ¿Y por qué tengo que aceptar algo que no soy? Sigue creyendo el atajo de mentiras que dicen por ahí”, respondió tajantemente.

Toni Costa niega bisexualidad (@toni / Instagram)

Cabe recordar que no es la primera vez que se pone en entredicho la orientación sexual del padre de la hija de Adamari López.

A días de haberse separado de Adamari López, en el programa Chisme No Like se aseguró que la ruptura fue porque la actriz descubrió una infidelidad de Toni Costa.

De acuerdo con el programa transmitido en Internet, Toni Costa estaba saliendo con un viejo conocido, por lo que Adamari López se dio cuenta y sin más decidió alejarse de él, informe que el bailarín desmintió.